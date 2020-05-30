Назван лучший фильм десятилетия по версии Квентина Тарантино

Популярный кинорежиссер Квентин Тарантино, наиболее известен такими работами, как "Убить Билла", "Однажды…в Голливуде" и "Джанго освобожденный", назвал фильм, который считает лучшим за последнее десятилетие. Об этом сообщает издание Premiere.

На первом списке в его рейтинге оказалась драма режиссера Дэвида Финчера "Социальная сеть", снятая на реальных событиях. Этот фильм рассказывает как создавалась социальная сеть Facebook, которая на сегодняшний день является одной из самых популярных в мире. "Он лучший, вот и все. Он сокрушает любую конкуренцию" - прокомментировал Тарантино.

К слову, эта кинолента вышла на большие экраны в 2010 году и на протяжении первых двух недель лидировала в национальном прокате. При бюджете в 40 млн долларов фильм собрал более 224 млн и получил восторженные отзывы от кинокритиков.

На втором месте в списке оказалась военная драма "Дюнкерк", которая вышла в 2017 году. В центре сюжета история чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года.

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