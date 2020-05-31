Крис Эванс рассказал, вернется ли к роли Капитана Америки

38-летний актер, звезда супергеройских фильмов "Первый мститель", "Фантастическая четверка" и "Мстители" Крис Эванс официально подтвердил, что не вернется больше к своей самой длительной роли - Капитана Америки. Об этом сообщает издание ComicBook.com.

Актер признался, что больше не будет играть Стивена Роджерса - супергероя, известного под псевдонимом Капитан Америка. Эванс подчеркнул, что это был для него очень ценный опыт и лучше все оставить, как есть сейчас. Он считает, что возвращение к своему персонажу, после логического завершения "Мстителей" было бы рискованным, ведь фильм закончился на очень высокой ноте и не хочется испортить все впечатление дальнейшими проектами в этой роли.

К слову, Крис Эванс играл Капитана Америку в фильмах Marvel восемь лет.

Напомним, что недавно звезда фильма "Первый мститель" посоветовал фанатам, как легче пережить процесс самоизоляции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда киноленты "Тор" Крис Хемсфорт планирует взять длительный перерыв в своей карьере.

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