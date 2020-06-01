Отравление "Новичком": вышел трейлер сериала по делу Скрипалей

В июне текущего года на телеканале ВВС выйдет сериал, в основе которого будет реальная история семьи Скрипалей. В 2018 году главу семейства и его дочь пытались отравить веществом "Новичок". Трейлер киноленты появился в сети и собрал уже более 33 тысяч просмотров.

Известно, что сериал будет состоять из трех серий, который будут выходить в эфир с 14 по 16 июня. Главные роли в нем сыграли 49-летняя актриса Анна-Мари Дафф ("Бесстыдники", "Темные начала"), 37-летний Рейф Сполл ("Война миров", "Даю год"), 56-летний Марк Эдди ("Игры престолов") и 40-летняя Мианна Беринг ("Сумерки").

Создатели сериала "Отравление в Солсбери" расскажут о том, как местные жители и государственные службы реагировали на чрезвычайное положение в их городе после отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Известно, что в марте 2018 года в британском городе Солсбери жертвой покушения стал 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Они были найдены в парке без сознания. В ходе следствия выяснилось, что отца и дочь пытались убить нервно-паралитическим веществом, которое называют "Новичок". Правительство Великобритании заявило, что за покушением "весьма вероятно" стоит Москва.

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