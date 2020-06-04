Вышел тизер-трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

В августе на стриминговой платформе "Амедиатека" стартует новый сериал НВО "Страна Лавкрафта". Уже появился тизер-трейлер киноленты.

Известно, что это предстоящий хоррор-телесериал, основанный на одноименном романе Мэтта Раффа. Зрителей перенесут в 1950-е годы, где главный герой Аттикус Фримен отправляется по южным штатам США, чтобы найти своего пропавшего отца. А компанию ему составит подруга Летиция и дядя Джордж. Главным героям предстоит настоящая борьба за выживание, ведь они столкнутся с ужасными существами.

Аттикуса Фримена в киноленте сыграл Джонатан Мейджорс ("Битва за землю"), роль его подруги Летиции досталась Джерни Смоллетт ("Роллеры", "Второй шанс") и дядю Джона сыграл Кортни Б. Вэнс ("Вернуть Бена", "Мумия").





Напомним, что в июне на телеканале ВВС стартует сериал "Отравление в Солсбери", основанный на реальных событиях, которые произошли в марте 2018 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сеть покоряет новый трейлер комедии "Круиз по джунглям" со "Скалой" Джонсоном. А вы уже смотрели?

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