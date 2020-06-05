Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил четвертый и последний сезон сериала «13 причин почему»

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил четвертый заключительный сезон популярного сериала под названием "13 причин почему". Четвертый сезон получил меньше эпизодов — всего десять вместо привычных тринадцати. Об этом сообщили в тематическом издании DTF.

Продолжение популярного сериала "13 причин почему" уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой и русскими субтитрами. Примечательно, что особенностью онлайн-кинотеатра Netflix является выпуск всего сезона сразу, поэтому все десять серий уже доступны к просмотру.

В описании четвертого и последнего сезона сериала "13 причину почему" говорится, что в финале герои начнут готовиться к выпускному, но темные секреты прошлого заставят их принять очередной сложный выбор.

Американский подростковый драматический сериал "13 причин почему" вышел в марте 2017 года и основан на одноименном романе Джея Эшера 2007 года. Сюжет рассказывает историю девушки Ханны Бейкер, которая совершила самоубийство и оставила после себя необычное наследие.

Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр HBO Max запустился 27 мая. Какие проекты рекомендует посмотреть издание "Комментарии".

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