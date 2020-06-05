Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил четвертый и последний сезон сериала «13 причин почему»

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Антон Корнилов
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил четвертый заключительный
сезон популярного сериала под названием "13 причин почему". Четвертый сезон
получил меньше эпизодов — всего десять вместо привычных тринадцати. Об этом
сообщили в тематическом издании DTF.
Продолжение популярного сериала "13 причин почему" уже можно
посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix
с русской озвучкой и русскими субтитрами. Примечательно, что особенностью
онлайн-кинотеатра Netflix является выпуск всего сезона сразу, поэтому все десять серий
уже доступны к просмотру.
В описании четвертого и последнего сезона сериала "13
причину почему" говорится, что в финале герои начнут готовиться к выпускному,
но темные секреты прошлого заставят их принять очередной сложный выбор.
Американский подростковый драматический сериал "13 причин
почему" вышел в марте 2017 года и основан на одноименном романе Джея Эшера 2007
года. Сюжет рассказывает историю девушки Ханны Бейкер, которая совершила
самоубийство и оставила после себя необычное наследие.
Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр HBO Max запустился 27 мая. Какие проекты рекомендует посмотреть издание "Комментарии".
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