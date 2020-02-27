Самые эффективные упражнения для увеличения бицепса

Подтягивание на турнике далеко не так многофункционально, как жим лежа, тяга или присед. Но нельзя отрицать, что подтягивания на турниках всегда будут одним из любимых упражнений большинства парней. Чем больше веса вы можете выдержать на них, тем больше будут расти бицепсы. Чтобы в кратчайшие сроки добавить силы в свои руки, действуйте следующим образом.

Сделать больше чинупсов

Выполняйте этот набор между подходами к основному упражнению, независимо от того, что вы делаете. "Делайте 3-5 идеальных повторений в каждом сете, поднимая подбородок за планку", - говорит Джим Смит, представитель C.S.C.S.. Чинупс (ладони обращены к вам) позволяет вам увеличить напряжение на бицепс, а многократное повторение существенно повысит вашу мышечную массу.

Помедленнее

Зависайте на 3 - 5 секунд в подтянутом положении и таким образом увеличивайте как время выполнения упражнения, так и напряжение на мышцы. Упражнение, в котором задействована статика, значительно сильнее укрепляет мышцы, чем быстрое и многократное повторение. Двух - трех таких подходов будет вполне достаточно, чтобы как следует устать, но при этом существенно укрепить бицепс.

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