ТОП-5 советов, как заняться спортом в домашних условиях

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Если вы хотите к лету привести фигуру в порядок, но по определенным причинам не можете пойти в зал - начните заниматься спортом дома. Но, чтобы занятия были результативными, запомните несколько важных правил.
Мотивация
Поставьте себе четкую и конкретную цель, которая каждый день будет вдохновлять и мотивировать вас вставать с дивана и делать физические упражнения. Хотите иметь стройные бедра, чтобы одеть обтягивающее платье или юбку? Тогда не сидите на месте, а вперед заниматься!
Установите график
Во время занятий спортом важным фактором является дисциплина. Для того, чтобы не пропускать тренировки и четко придерживаться расписания, стоит сначала выбрать удобное для вас время и дни. Сделайте себе график и повесьте на видное место, чтобы не забывать о своих занятиях.
Подберите систему тренировок
Сейчас в интернете можно найти множество онлайн-курсов и видео, которые помогут вам выбрать определенную систему тренировок. Но нужно равномерно распределить нагрузку на все тело, а не на одну конкретную зону.
Не забывайте о питании
Результат от занятий спортом дома будет намного эффективнее, если совместить его с правильным и здоровым питанием. Постарайтесь кушать по 3-5 раз в день, но небольшими порциями. Основной акцент сделайте на белковых продуктах и овощах, а вот быстрые углеводы лучше исключить из меню.
Ведите дневник
Заведите календарь, в котором будете отмечать дни своих тренировок, а потом можно будет сопоставить результат. Если у вас были пропуски, тогда усильте нагрузку в предыдущие дни, чтобы наверстать упущенное. Постарайтесь не сбиваться с графика, но и не перегружайте организм упражнениями.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как мотивировать себя на занятия спортом.
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