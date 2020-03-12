ТОП-5 советов, как заняться спортом в домашних условиях

Если вы хотите к лету привести фигуру в порядок, но по определенным причинам не можете пойти в зал - начните заниматься спортом дома. Но, чтобы занятия были результативными, запомните несколько важных правил.

Мотивация

Поставьте себе четкую и конкретную цель, которая каждый день будет вдохновлять и мотивировать вас вставать с дивана и делать физические упражнения. Хотите иметь стройные бедра, чтобы одеть обтягивающее платье или юбку? Тогда не сидите на месте, а вперед заниматься!

Установите график

Во время занятий спортом важным фактором является дисциплина. Для того, чтобы не пропускать тренировки и четко придерживаться расписания, стоит сначала выбрать удобное для вас время и дни. Сделайте себе график и повесьте на видное место, чтобы не забывать о своих занятиях.

Подберите систему тренировок

Сейчас в интернете можно найти множество онлайн-курсов и видео, которые помогут вам выбрать определенную систему тренировок. Но нужно равномерно распределить нагрузку на все тело, а не на одну конкретную зону.

Не забывайте о питании

Результат от занятий спортом дома будет намного эффективнее, если совместить его с правильным и здоровым питанием. Постарайтесь кушать по 3-5 раз в день, но небольшими порциями. Основной акцент сделайте на белковых продуктах и овощах, а вот быстрые углеводы лучше исключить из меню.

Ведите дневник

Заведите календарь, в котором будете отмечать дни своих тренировок, а потом можно будет сопоставить результат. Если у вас были пропуски, тогда усильте нагрузку в предыдущие дни, чтобы наверстать упущенное. Постарайтесь не сбиваться с графика, но и не перегружайте организм упражнениями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как мотивировать себя на занятия спортом.

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