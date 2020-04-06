Четыре привычки, которые помогут привести вес в норму

Используйте период карантина с пользой и приведите свое тело в форму, ведь скоро лето - время коротких платьев и юбок. Не обязательно садиться на жесткие диеты и подвергать свой организм стрессу, важно придерживаться нескольких правил.

Грамотно меняйте привычки

Необязательно впадать в крайность и ограничивать себя в любимых блюдах и продуктах. Разумнее постепенно заменять вредные для фигуры продукты на полезные. Например, если есть привычка пить чай с конфетами, то можно сначала через день их заменять сухофруктами, а со временем отказаться совсем. Или, как вариант, употреблять быстрые углеводы в первой половине дня.

Записывайте, что едите

Для выработки правильного пищевого поведения важно вести дневник, куда нужно записывать все, что съедается за день. Причем заранее ставится время основных приемов пищи. Только так можно отучиться от привычки перекусывать, особенно на ходу. Именно перекусы во многих случаях являются причиной лишнего веса.

Нужно составить список любимых и правильных продуктов

Диета должна быть в радость. Если человек не любит гречку, то какая бы она полезная ни была, не нужно ее вносить в меню. На самом деле, есть очень много продуктов, которые, несмотря на небольшую калорийность вкусные и питательные. Список обязательно должен быть на виду, чтобы быстро сориентироваться, что приготовить и не вспоминать о пельменях и жареной картошке.

Изменить способ приготовления пищи

Даже самые низкокалорийные продукты испортят фигуру, если их пожарить. И наоборот, отварной калорийный продукт не приведет к набору веса. Например, калорийность отварного картофеля в среднем 70, а жареного 300. Человек, который желает похудеть, должен отдать предпочтение варке, тушению, запеканию и приготовлению на пару.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем быстрое похудение опасно для организма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!