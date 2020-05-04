Пьем воду правильно: несколько советов мужчинам

Регулярное потребление воды очень важно для мужского здоровья. Тем не менее, мы склонны часто пренебрегать этой стороной нашей жизнедеятельности. Как правило, мужчины просто забывают о том, что надо регуряно пить воду и употребляют ее лишь тогда, когда жажда уже серьезно начинает мучить. Сегодня мы дадим тебе несколько советов, которые помогут исправить ситуацию.

Обычно, когда речь идет о том, сколько должно выпиваться воды, то фигурирует цифра 25-30 мл/кг. Именно столько воды рекомендуется употреблять мужчине, который не занимается экстремальными видами спорта. Разумеется, такая цифра весьма условная. Сколько должен выпивать человек, зависит от многих факторов: от влажности и температуры воздуха; от температуры тела человека; от веса; от возраста и пола; от физической активности; от заболеваний, в первую очередь мочевыделительной системы.

Следует сразу обратить внимание на один миф: вода разбавляет желудочный сок и снижает кислотность. Если бы это была правда, то не было бы необходимости назначать препараты для снижения кислотности, хватило бы чашки воды.

Пить можно и до, и после, и во время еды. Но надо сразу определиться с такими моментами, как цель потребления воды и объем выпитой жидкости. Вода, выпитая на голодный желудок, довольно быстро из него уходит: 300 мл поглощаются за 5-15 минут. Конечно, не надо пить до приема еды литр воды и более, так как жидкость дольше будет покидать желудок, а вместе со съеденной пищей может растянуть его стенки и привести к неприятным ощущениям.

Во время трапезы потреблять жидкость вполне приемлемо, особенно если имеешь дело с так называемой сухомяткой. Вода в данном случае улучшит проходимость пищевого комка, размягчит и раздробит еду. Если после еды хочется сделать несколько глотков воды, это нормально. Главный критерий — это желание, то есть жажда, и ощущения.

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