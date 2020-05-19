Как пробежать марафон и остаться при этом на ногах

Если ты любишь бегать и уже достиг всех возможных результатов, которых от тебя ожидало спортивное мобильное приложение, то настало время подумать о том, чтобы переходить на новый уровень и покорять новые высоты. Настало время преодолеть марафон. Ну или хотя бы бросить вызов полумарафону, что тоже не так уже и просто. Мы подскажем тебе, как следует действовать, когда после всей необходимой подготовки ты уже выходишь на дистанцию.

Узнай трассу

Бегать вокруг своего дома – одно, но если решился пробежать серьезную дистанцию, не говоря уже о марафоне, ты обязан узнать все детали и нюансы трассы. С такой элементарной подготовкой ты сможешь нормально распределить свои силы и знать, где нужно дать жару.

Ешь в первой половине забега

Понятно, что простоять на ногах 9 часов – нелегкая задача. А пробежать – тем более. В процессе сжигаешь массу калорий, запас которых нужно восполнять. Чем дольше бежишь, тем сложнее организму усваивать пищу. Уже после 4 часов бега еда не то что утяжеляет процесс, она комком останавливается в груди и начинает тошнить. Поэтому всегда нужно плотно есть перед забегом или в первой его половине.

Слушайся тела

В процессе бега старайся не смотреть на часы, пульсометр или GPS. Понятно, тебя гложет интерес, да и порой необходимо знать, сколько осталось до финиша. Но такое поведение может часто выбивать из рабочей колеи. Обрабатывая информацию, твой мозг на подсознательном уровне может отдавать отчет о приближающемся конце мучений и, как результат, ты попросту можешь расслабиться. Или увидеть ненормальное сердечное давление и с испугу наделать в штаны. Слушайся своего тела и тормози, если больше не сила. Или наоборот – дави на газ, если чувствуешь приплыв энергии.

Эти советы помогут тебе внести в список своих достижений еще один пункт и при этом не навредить свему здоровью. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно подготовиться к марафону.

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