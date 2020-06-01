Топ-3 самых безжалостных тренировки в мире

Многие люди выходят из карантина весьма основательно набрав весе. Этому виной постоянное пребывание дома и, как следствие, сидячий образ жизни. Теперь перед многими остро стоит необходимость растрясти жирок и привести себя в форму. Кто-то предпочитает бегать или кататься на велосипеде, кому-то нравится тренажерный зал, кто-то предпочитает контактные и командные виды спорта. А мы, в свою очередь, расскажем тебе о трех самых суровых тренировочных программы, которые только существуют в мире.

Navy SEAL

Это одна из самых тяжелых и интенсивных тренировок в мире. Следует сразу отметить, что она находится в арсенале не только спецвойск США. Минимальные способности тех, кто практикует эту программу – умение проплыть 500-метровую дистанцию менее чем за 12 минут. Также следует уметь в течение двух минут отжаться от пола не менее 42 раз и сделать минимум 52 приседания за то же время. Вишенкой на торте является преодоление расстояния в два с половиной километра в полной армейской выкладке за 11,5 минут.

Тренировка марафонца

Многие бегуны на легендарную дистанцию пробегают в среднем 70 километров за одну неделю. Интенсивная и тяжелая подготовка марафонца включает в себя бег, прыжки, силовые упражнения и гимнастику. У тренировок нет перерыва и они проходят по семь дней в неделю. Меняются только рабочие мышцы.

P90X

Эта программа превратит в спортсмена любого толстяка после 90 дней тренировок. Ее поклонниками себя признали такие западные знаменитости как Шерил Кроу и Кортни Кокс, а продажи набора P90X бьют рекорды среди программ похудения. Упражнения направлены на все мышцы тела. Основными упражнениями в P90X являются плиометрика, йога, стретчинг, Кэмпо, кардио и упражнения на развитие и укрепление пресса. Но тут есть подводные камни: чтобы такая тренировка имела успех, необходимо серьезно подойти к формированию соответсвующего рациона.

Возможно, ты захочешь бросить вызов самому себе, и начнешь тренироваться по одной из этих программ. Главное, удостоверься, что здоровье позволяет тебе это. Также издание "Комментарии" расскажет об эффективной тренировке за десять минут.

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