Для многих, даже самых развитых физически, мужчин, подтягивание является серьезной проблемой. Несмотря на всю свою силу, они никак не способны преодолеть вес собственного тела и несмотря на все усилия, особых результатов не достигают. Сегодня мы решили помочь этим людям и дать несколько рекомендаций относительно того, как правильно научиться подтягиваться.

Тренажеры

Ты не сможешь сразу же покорить турник, если перед этим не посвятишь определенное время специальной подготовке. Начни ходить в тренажерный зал. Стартуй с небольшого веса и постепенно повышай нагрузку гантелями. Через какое-то время у тебя появится понимание того, как нужно подтягиваться.

Частота занятий

Ты сам должен лоя себя решить, как часто ты будешь заниматься. Кому-то вполне хватит нескольких раз в неделю, а кому-то прийдется надолго стать постоянным клиентом тренажерки. Как правило, тренеры рекомендуют заниматься три раза в неделю. Кроме того, для подтягивания нужно выделить отдельную тренировку.

Тренировки

Самая стандартная программа тренировок для тех, кто хочет научиться подтягиваться, выглядит так:

- Первая тренировка: легкая, 30 минут, работаем не до "отказа";

- Вторая: средняя, 45 минут, почти до "до отказа", обязательно меняя хват;

- Третья: тяжелая, 60 минут, до "отказа" в каждом подходе.

Стульчик

Если у тебе нет возможности ходить в спортзал, то повесь турник дома. Перед началом тренировки ставь под ноги стульчик. Когда подбородок окажется над перекладиной, начинай опускаться как можно медленнее. Это также поможет тебе понять принципы высокого искусства подтягивания.

Подтягивание - это очень хорошее и полезное упражнение. Настоятельно рекомендуем приложить усилие и научиться этому высокому искусству. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых безжалостных тренировках в мире.

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