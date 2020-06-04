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Главная Новости Досуг ЗОЖ Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь
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Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь

Спорт всегда считался самым лучшим способом продления жизни

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь

Ни для кого не секрет, что регулярная физическая активность поддерживает организм в тонусе и улучшает общее самочувствие. А вот австралийские эксперты выяснили, какие именно виды спорта могут влиять на продолжительность жизни.

Так, ученые определили, что наиболее полезны для здоровья командные виды спорта. Например, игра в большой теннис добавит около 10 лет жизни, бадминтон - 6,5 лет, а футбол - около 5 лет. В свою очередь те, кто занимается плаваньем или бегом, смогут добавить себе в "копилку" в среднем около 3 лет.

Специалисты считают, что дело в социализации. Ранее Нобелевский лауреат, доктор Элизабет Блекберн в своей работе "Эффект теломер" сделала такой же вывод. Ученая выяснила, что один из важных факторов, замедляющих процесс старения, является активная социальная жизнь. Поэтому, регулярно занимайтесь спортом и делайте это не в одиночку, а с друзьями.

Напомним, почему при занятии спортом могут возникнуть судороги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно мотивировать себя на занятия спортом. Помочь в этом могут несколько важных правил!


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/93182-kakie-vidy-sporta-prodlevayut-zhizn.html
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