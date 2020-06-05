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Назван самый простой способ сжечь калории

Горячая ванна помогает сжечь больше 100-120 калорий

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Назван самый простой способ сжечь калории

Ученые провели эксперимент и выяснили, как легко можно сжечь калории. Оказывается, что для этого достаточно просто лечь в горячую ванну и расслабиться. Об этом сообщает издание Woman.forumdaily.

Специалисты пригласили для исследования 10 добровольцев. В первый день эксперимента они в течение часа принимали ванну с температурой воды около 40 градусов. На второй день они столько же времени потратили на пешие прогулки, а третий день провели на велотренажерах. Результаты исследования показали, что принятие горячей ванны положительно сказывается как на физическом, на и на эмоциональном состоянии человека.

Эта приятная процедура помогает сжечь 100-120 калорий, столько же, как и получасовые пешие прогулки. Помимо этого, горячая ванна улучшает кровообращение и снижает уровень сахара. Можно выбрать такой способ сжигания калорий, если у вас был тяжелый день и сил идти в спортзал на велотренажер уже нет. 

Эксперты еще отметили, что принятие горячей ванны перед сном способствует быстрому засыпанию и качественному отдыху. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько калорий можно скинуть благодаря плаванию.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/92894-opublikovan-samyy-prostoy-sposob-szhech-kalorii.html
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