Ученые провели эксперимент и выяснили, как легко можно сжечь калории. Оказывается, что для этого достаточно просто лечь в горячую ванну и расслабиться. Об этом сообщает издание Woman.forumdaily.

Специалисты пригласили для исследования 10 добровольцев. В первый день эксперимента они в течение часа принимали ванну с температурой воды около 40 градусов. На второй день они столько же времени потратили на пешие прогулки, а третий день провели на велотренажерах. Результаты исследования показали, что принятие горячей ванны положительно сказывается как на физическом, на и на эмоциональном состоянии человека.

Эта приятная процедура помогает сжечь 100-120 калорий, столько же, как и получасовые пешие прогулки. Помимо этого, горячая ванна улучшает кровообращение и снижает уровень сахара. Можно выбрать такой способ сжигания калорий, если у вас был тяжелый день и сил идти в спортзал на велотренажер уже нет.

Эксперты еще отметили, что принятие горячей ванны перед сном способствует быстрому засыпанию и качественному отдыху.

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