Развиваемся правильно: 5 хобби, которые повышают интеллект

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У каждого человека должно быть одно или несколько увлечений, помимо работы и дома, которые приносят ему положительные эмоции и помогают отвлечься. Особенно это важно в период карантина, ведь хорошо, когда свободное время можно провести с пользой. Какие хобби могут изменить жизнь в лучшую сторону?
Изученные иностранных языков
Если у вас постоянно не хватало времени, чтобы заняться изучением английского или другого иностранного языка, тогда ловите момент. Когда мы изучаем новые слова, учимся правильно формулировать фразы и вообще думать на другом языке, у нас активно задействованы все области головного мозга. После завершения карантина вы сможете смело похвастаться новыми навыками.
Спорт
Да, физическим нагрузкам также стоит уделять особое внимание. Занятия спортом усиливают приток крови к головному мозгу, улучшают ее циркуляцию, а также обеспечивают прилив сил и энергии.
Чтение книг
Если не знаете, чем заняться дома - почитайте книгу. Хорошая книга помогает отвлечься от всего и погрузиться в какие-то новые грани мира и своего сознания. Помимо этого, чтение развивает логическое мышление, тренирует память и расширяет словарный запас.
Пазлы
Нет, это занятие не только для детей. Эта игра, в которую обязательно нужно играть и взрослым. Пазлы развивают мышление, логику, ведь во время собирания картинок задействованы все участки мозга.
Игра на музыкальном инструменте
Звуки музыкального инструмента положительно влияют на память, нервные клетки и психологическое состояние в целом. Учась играть на каком-то инструменте, вы приобщаетесь к прекрасному, учитесь быть в гармонии с собой и окружающим миром.
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