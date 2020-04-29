Развиваемся правильно: 5 хобби, которые повышают интеллект

У каждого человека должно быть одно или несколько увлечений, помимо работы и дома, которые приносят ему положительные эмоции и помогают отвлечься. Особенно это важно в период карантина, ведь хорошо, когда свободное время можно провести с пользой. Какие хобби могут изменить жизнь в лучшую сторону?

Изученные иностранных языков

Если у вас постоянно не хватало времени, чтобы заняться изучением английского или другого иностранного языка, тогда ловите момент. Когда мы изучаем новые слова, учимся правильно формулировать фразы и вообще думать на другом языке, у нас активно задействованы все области головного мозга. После завершения карантина вы сможете смело похвастаться новыми навыками.

Спорт

Да, физическим нагрузкам также стоит уделять особое внимание. Занятия спортом усиливают приток крови к головному мозгу, улучшают ее циркуляцию, а также обеспечивают прилив сил и энергии.

Чтение книг

Если не знаете, чем заняться дома - почитайте книгу. Хорошая книга помогает отвлечься от всего и погрузиться в какие-то новые грани мира и своего сознания. Помимо этого, чтение развивает логическое мышление, тренирует память и расширяет словарный запас.

Пазлы

Нет, это занятие не только для детей. Эта игра, в которую обязательно нужно играть и взрослым. Пазлы развивают мышление, логику, ведь во время собирания картинок задействованы все участки мозга.

Игра на музыкальном инструменте

Звуки музыкального инструмента положительно влияют на память, нервные клетки и психологическое состояние в целом. Учась играть на каком-то инструменте, вы приобщаетесь к прекрасному, учитесь быть в гармонии с собой и окружающим миром.

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