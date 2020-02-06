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ТОП-5 вещей, о значении которых вы не задумывались

Некоторые гениальные вещи были созданы случайно

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

ТОП-5 вещей, о значении которых вы не задумывались

Нас окружает множество вещей, которые когда-то были придуманы с определенной целью. Но времена меняются и многие из этих вещей сегодня используются не так, как было изначально задумано. Вот несколько интересных примеров. 

Подставка под пиво

Если сейчас подставку кладут под пивной бокал, чтобы на столике не оставалось подтеков и следов, то раньше эту вещь использовали, чтобы накрывать пиво. Эта штука была придумана в XIX веке и использовалась в "летних" ресторанчиках, ею накрывали напиток, чтобы в него не попали насекомые. 

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Конфеты M&M’s

Говорят, что основатель компании "подсмотрел" идею создания этих знаменитых сладостей у солдат во время путешествия по Испании. В отличии от обычных конфет, эти драже покрывались сахарной глазурью, поэтому не таяли на солнце. Во время Второй мировой войны драже M&M's были включены в состав солдатских рационов — и не последнюю роль в этом сыграла стойкость шоколада к жаркой погоде. А после войны конфеты стали доступны для гражданского населения.

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Зонт

В Китае и Европе зонт изначально использовали, чтобы защититься от жаркого солнца. Но в 1750 году английский коммерсант Джонас Хенвей стал использовать эту вещь, как защиту от дождей.  

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Капюшон

Особую известность эта деталь одежды получила благодаря монашескому ордену капуцинов. Они использовали капюшоны, чтобы никто не видел их лиц, и эта вещь символизировала отступление и невидимость. 

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Обувь на каблуках

Первоначально обувь на высоком каблуке была предназначена для верховой езды — она позволяла надежно удерживать ноги в стремени, особенно когда всадники вставали на скачущих лошадях. Сейчас такую обувь носят в основном женщины.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие странные вещи туристы воруют изотелей. 


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Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/9-veschej-kotorye-my-ispolzuem-ne-tak-kak-zadumyvalos-1617765/
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