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5 способов повышения уюта и порядка на кухне

Придется докупить полотенец, разделочных досок и избавиться от лишних ножей и контейнеров.

сегодня, 14:41
Автор:

• Антон Варанов

5 способов повышения уюта и порядка на кухне

Согласно исследованию Университета Северной Каролины, 70% современных женщин готовят дома и проводят на кухне ежедневно в среднем 71 минуту. Конечно, каждой женщине хочется, чтобы в этой комнате был уют и порядок.

"Комментарии" предлагают 5 способов повышения уюта и порядка на кухне на основе материала ADME. С помощью этих советов вы сможете избавиться от раздражающих и бесполезных вещей и сделать свою кухню по-настоящему комфортным местом.

1. Несколько разделочных досок

На домашней кухне лучше использовать минимум две доски: одну для мяса, рыбы и птицы, а вторую для готовых продуктов. Некоторые хозяйки имеют отдельные доски для мяса и рыбы, также некоторые не любят "смешивать" на одной доске овощи, фрукты и молочные продукты. В целом решать вам, но отдельные доски однозначно сделают готовку приятнее, а различные продукты не будут обмениваться запахами и составами. Главное — заменить пластиковые доски, на которых активнее размножаются бактерии, на деревянные. Тем более, последние проще очищать.

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2. Несколько полотенец

К сожалению, многие хозяйки до сих пор пользуются универсальным полотенцем для всего. Исследования подтверждают, что во избежание опасных бактерий нужно иметь больше двух полотенец на кухне и еженедельно стирать их. А еще безопаснее — одноразовые бумажные полотенца.

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3. Только необходимые ножи

Не попадайтесь на маркетинговые уловки и не покупайте большой набор ножей, ведь большинство из них, скорее всего, вам даже не пригодятся. Специалисты утверждают, что на домашней кухне достаточно 2-4 хороших ножей.

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4. Минимум контейнеров

Большинство пищевых контейнеров предназначены для одноразового использования и не подходят для повторного хранения продуктов. Более того, они занимают слишком много полезного места на кухне. Лучше хранить в них крупы, а от всех лишних — избавиться.

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5. Закрытая труба вентиляции

Горф-трубу легко установить, но очень сложно потом очищать. Лучше сразу устанавливать пластиковую систему вентиляции, которую проще держать в чистоте и которая выглядит гораздо привлекательнее.

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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-veschej-iz-za-kotoryh-na-kuhne-net-uyuta-i-vechnyj-besporyadok-1835615/
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