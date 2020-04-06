Как контролировать бюджет на карантине: 3 важных совета

В связи с карантином, который объявлен в стране из-за распространения коронавируса, многие жители столкнулись не только с коммуникационными трудностями, но и с финансовыми. В это не простое время важно научиться грамотно контролировать свой бюджет. И в этом вам помогут несколько простых советов.

С глаз долой

Из-за того, что мы не имеет возможности пройтись по бутикам и купить себе обновки, посещение онлайн-магазинов резко возросло. В социальной сети появилось много рекламы, которая "кричит" о больших скидках. Руки сами тянуться зайти и посмотреть, а спустя полчаса у вас в корзине несколько вещей, которые очень хочется купить. Но прежде, чем оплачивать заказ подумайте, насколько эти вещи вам сейчас нужны, ведь вы в режиме самоизоляции. Не спешите делать покупки, только чтобы повысить себе настроение, ведь после карантина у вас будет возможность прийти в любимый магазин, все примерять и определиться с выбором. Чтобы не тратить деньги, постарайтесь избегать сайтов, которые занимаются продажей (если это вещи не крайней необходимости или вещи, которые вы планировали купить давно).

Еда на дом

Согласитесь, что регулярные заказы еды с ресторанов серьезно бьют по карману. Да, иногда хочется какого-то разнообразия и любимых блюд, к которым вы привыкли до карантина, но это не должно входить в привычку, если есть проблемы с бюджетом. Попробуйте приготовить эти блюда дома, совершенствуя их по собственному вкусу. На карантине у вас есть хорошая возможность порадовать домочадцев различными вкусностями, тем более, что домашняя еда намного полезнее и вкуснее!



Строго по списку

Если вы собрались в магазин, скупите продукты на несколько дней. Но перед этим составьте список, что и когда из них вы будете готовить. Если у вас нет четкого понимания, что с ними делать, то эти покупки ни что иное, как пустая трата денег. Представьте себе меню на неделю или примерно на три дня, чтобы понимать, какие продукты вам нужны. Если строго следовать списку, то можно уменьшить расходы, ведь рука не будет тянуться за акционными сладостями или другими товарами по сниженной цене.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что следует знать украинцам о новых правилах карантина.

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