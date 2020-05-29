Мангал собственными руками: три действенных схемы

Уже через несколько дней наступит лето, карантин свернут и сотни людей бросятся на природу. Кто-то будет рыбачить, кто-то кататься на велосипеде, а кто-то отправится в поход. И, разумеется, найдется множество тех, кто будет жарить шашлык. Мы уверены, что практически у каждого, кто любит такое времяпрепровождение, имеется свой собственный мангал. Но если ты обшарил весь свой дом и так его и не нашел, мы расскажем, как можно спасти ситуацию, сделав мангал собственными руками.
Мангал из дерева
Это самый бюджетный способ. Для начала разведи костер, а когда угли будут готовы, положи по краям два бревна параллельно друг другу. Расстояние между ними должно быть не очень большим. После этого помести на бревна шампуры с мясом. Нет необходимости использовать большие бревна. А если одно из них совсем маленькое, то можно доложить эту сторону мангала крупными камнями.
Мангал в яме
Выкопай в земле небольшую яму глубиной 15-20 см и длиной 50-60 см. В ширину она должна быть меньше длины шампуров, а мясо будет располагаться над углублением, в то время как концы шампуров будут находиться на земле. Разведи в яме огонь, дождись, пока угли начнут тлеть, и начинай жарить мясо. В случае, если шампуры устанавливаются не прочно, то по краям ямы можно положить что-то твердое, например, ветки. Так шампуры не будут съезжать.
Мангал из шампуров
Для изготовления такого мангала тебе нужно приобрести множество шампуров, поскольку они, помимо прямого предназначения, будут использоваться в качестве опоры. Организуй костер. После того как дрова прогорят, воткни с двух противоположных сторон по три шампура так, чтобы до земли оставалось около 15-20 см. В кольца продень два шампура. Впрочем, две тонки ветки тоже подойдут. На такую конструкцию можно смело выкладывать остальные шампуры с мясом.
Теперь твой выход на природу спасен. Ты не только сможешь пожарить шашлык, но и насладишься минуткой славы, когда все начнут восторгаться твоей находчивостью. Также издание "Комментарии" расскажет, как собственными руками сделать кошелек
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