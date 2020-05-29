5 лайфхаков, которые помогут сделать квартиру более уютной

Дом - это то место, где каждый человек должен чувствовать себя уютно и комфортно. Если вы считаете, что ваша квартира недостаточно уютная, тогда обратите внимание на мелкие детали, которые мешают сделать ее именно такой. А в этом вам помогут следующие лайфхаки.

Приятный запах

Это одно из важных условий для создания уютной, домашней атмосферы. Каждый человек хочет, чтобы в его доме царил запах, приятный как ему, так и тем, кто оказывается у него в гостях. Запахи в помещении не должны быть резкими или затхлыми, а легкими и освежающими. Для этого прикупите себе аромалампу либо эфирные масла. После уборки помещений придайте им приятный запах.

Уборка в квартире

Да, даже самая обычная уборка может сделать квартиру более уютной. Согласитесь, что хорошо, когда все вещи разложены по полочкам? Если нет времени постоянно делать генеральную уборку, то уделяйте этого процессу по 15 минут в день, в доме 100% буде чище.

Текстиль для квартиры

Обязательно запаситесь парочкой мягких подушек и пледов в вашем доме. А чтобы это еще и выглядело уютно, выберите все в одной цветовой гамме. Таким образом у вас получится и уютная, и удобная квартира.

Правильное освещение

Очень важно сделать в квартире правильное освещение. Дневной свет делает комнаты более светлыми и просторными. Но если вам не повезло с настоящим источником света, подберите наиболее оптимальным искусственный вариант.

Компактные ящики

Не всегда вещи нужно запихивать в шкаф. Во многом польза есть и от кофров - маленьких функциональных коробок, в которые можно поместить как одежду, так и предметы не первой необходимости. Выберите несколько однотонных ящиков для вещей и обязательно разложите их по емкостям.

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