Несколько необычных правил мужского этикета

Мужчина должен быть хорошо воспитан. Правильные манеры сделают пребывание других людей вокруг тебя более комфортным. В результате этого ты сможешь снискать любовь и уважение не только среди друзей и деловых партнеров, но и среди конкурентов и недругов. Врядли тебе нужны отдельные советы относительно поведения с женщинами или более уважаемыми членами общества. Мы обратим внимание лишь на несколько пунктов, которые не являются настолько очевидными.

Сплетни

Говорить об отсутствующих или, говоря иными словами, сплетничать, недопустимо. Обсуждать со своими друзьями или коллегами своих жен или других близких людей просто недопустимо. Также нельзя презрительно и недостойно говорить о своей стране. Если утверждаешь, что в этой стране все жлобы, то не забывай, что и ты в их числе.

Предупреждение + обувь

Никогда не приходи в гости, не сделав предварительного звонка. Если гости к тебе нагрянули без предупреждения, можешь встретить их в халате. Также не следует предлагать гостям снять обувь, это не очень красивый жест. Гость должен сам додуматься до этого, особенно если видит, что твой пол блестит от чистоты.

Зонт + портфель

Зонт никогда не должен сушиться в раскрытом виде. Это не зависит от того, в офисе ты или в гостях. Его нужно сложить и поставить в специальную подставку или повесить. Портфель должен оставаться на полу.

Диета + алкоголь



Сообщать всем присутствующим, что ты сидишь на диете – это дурной тон. Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от предложенных блюд. Наложи в свою тарелку совсем немножко и не забудь похвалить кулинарные способности хозяев. Это касается и алкоголя. Незачем рассказывать другим, почему ты решил не пить. Пусть напиток нальют в твой стакан и во время тостов просто слегка пригубляй.

Эти правила пригодятся не только в высшем обществе, но и во время самой обыкновенной деловой встречи или вечеринки с друзьями. Также издание "Комментарии" расскажет, как сделать квартиру более удобной.

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