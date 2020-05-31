kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.06.2020

BTC/USD

9546.68

ETH/USD

237.97

LTC/USD

46.15

НБУ 01.06.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Личный бюджет: как научиться не выходить за его рамки
commentss НОВОСТИ Все новости

Личный бюджет: как научиться не выходить за его рамки

Научиться вести личный бюджет помогут несколько правил

31 мая 2020, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Личный бюджет: как научиться не выходить за его рамки

Составить и контролировать личный бюджет не всегда просто. Некоторые люди не умеют экономить и планировать расходы, поэтому деньги тратятся очень быстро и легко. Как же научиться не выходить за рамки своего бюджета?

Определите, на что вы любите тратить

Возьмите дневник и распишите, на какие вещи вы тратите больше всего денег. Основной принцип планирования расходов — понимание того, на что вы действительно хотите/любите тратить финансовые средства. Как правило, это путешествия, развлечения, саморазвитие - они делают человека счастливее. А все остальное пересмотрите, возможно, вы тратите половину бюджета на те вещи, которые не так важны (шоппинг (покупка ненужных вещей), годовые абонементы на что-либо, кулинарные курсы (а готовить то времени нету) и тому подобное.

Составляйте списки и сверяйтесь с ними

Список краткосрочных и долгосрочных целей очень поможет вам правильно распланировать свой бюджет. Если у вас есть конкретные цели, для достижения которых вам нужна определенная сумма, вы перестанете тратить средства "на право и на лево", а будете сдерживать себя в спонтанных покупках.

Ведите персональную бухгалтерию

Ежедневно записывайте, сколько денег было потрачено. Записывайте все: оплата жилья, коммуналки, расходы на продукты, на одежду, косметику и т.д. Как правило, траты не должны составлять более 30% от зарплаты, а 10% хорошо бы откладывать, правда, в реальности, все получается не так. И тем не менее, персональная бухгалтерия покажет, какие расходы в вашем бюджете лишние, где нужно сэкономить или отложить деньги на какое-то мероприятие.

Анализируйте, корректируйте и продолжайте

Прелесть планирования расходов в том, что вы можете изменить план, когда захотите. В отличие от жесткого бюджета, планы подразумевают гибкость, поэтому легче ориентироваться в неизбежном промахе. Способность реагировать на неудачи и возвращаться к началу, если необходимо, — неотъемлемая часть прогресса. Чем раньше вы простите себя за перерасход, тем быстрее адаптируете план на оптимизацию. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как контролировать бюджет на карантине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elle.ru/otnosheniya/cariera/kak-nauchitsya-ne-vyhodit-za-ramki-lichnogo-byudzheta-id6822379/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!