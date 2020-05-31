Личный бюджет: как научиться не выходить за его рамки

Составить и контролировать личный бюджет не всегда просто. Некоторые люди не умеют экономить и планировать расходы, поэтому деньги тратятся очень быстро и легко. Как же научиться не выходить за рамки своего бюджета?

Определите, на что вы любите тратить

Возьмите дневник и распишите, на какие вещи вы тратите больше всего денег. Основной принцип планирования расходов — понимание того, на что вы действительно хотите/любите тратить финансовые средства. Как правило, это путешествия, развлечения, саморазвитие - они делают человека счастливее. А все остальное пересмотрите, возможно, вы тратите половину бюджета на те вещи, которые не так важны (шоппинг (покупка ненужных вещей), годовые абонементы на что-либо, кулинарные курсы (а готовить то времени нету) и тому подобное.

Составляйте списки и сверяйтесь с ними

Список краткосрочных и долгосрочных целей очень поможет вам правильно распланировать свой бюджет. Если у вас есть конкретные цели, для достижения которых вам нужна определенная сумма, вы перестанете тратить средства "на право и на лево", а будете сдерживать себя в спонтанных покупках.

Ведите персональную бухгалтерию

Ежедневно записывайте, сколько денег было потрачено. Записывайте все: оплата жилья, коммуналки, расходы на продукты, на одежду, косметику и т.д. Как правило, траты не должны составлять более 30% от зарплаты, а 10% хорошо бы откладывать, правда, в реальности, все получается не так. И тем не менее, персональная бухгалтерия покажет, какие расходы в вашем бюджете лишние, где нужно сэкономить или отложить деньги на какое-то мероприятие.

Анализируйте, корректируйте и продолжайте

Прелесть планирования расходов в том, что вы можете изменить план, когда захотите. В отличие от жесткого бюджета, планы подразумевают гибкость, поэтому легче ориентироваться в неизбежном промахе. Способность реагировать на неудачи и возвращаться к началу, если необходимо, — неотъемлемая часть прогресса. Чем раньше вы простите себя за перерасход, тем быстрее адаптируете план на оптимизацию.

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