Резюме недостаточно: как правильно создать сопроводительное письмо

Если перед тобой возникла необходимость срочно начать искать работу, то грамотно составленого резюме будет мало. Свои аргументы в пользу принятия именно тебя на эту работу следует подкрепить сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо - это своего рода визитная карточка, с помощью которой ты можешь завоевать дополнительное доверие своего работодателя и он обратит особое внимание именно на твое резюме. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких хитростях составления сопроводительного письма.

Пиши кратко

Самое главное в сопроводительном письме - лаконичность. Работодатели имеют множество других дел и никто не станет читать обширные опусы. Полстраницы формата А4 будет вполне лостаточно.

Точно сформулируй цель



Твое письмо должно заинтриговать работодателя. Для этого четко сформулируй свою цель - объясни ему, почему ты решил претендовать на конкретную должность именно в его компании и чем ты будешь полезен.

Обращайся к конкретному адресату

Сопроводительное письмо должно быть адресовано конкретному человеку. В таком случае оно вызовет намного больше доверия. Для этого можно провести небольшое расследование и выяснить, как зовут менеджера по персоналу или директора компании.

Избегай ошибок

После составления письма обязательно вычитай его, желательно несколько раз. Права на ошибку нет. Ведь какая-то банальная опечатка или некорректно поставленная запятая могут сместить чашу весов не в твою пользу. Тщательно проверь письмо, затем отправляй.

Надеемся, мы убедили тебя в необходимости составлять сопроводительное письмо, а наши советы помогут тебе, когда ты решишь сменить место работы. Также издание "Комментарии" расскажет, как не выходить за рамки личного бюджета.

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