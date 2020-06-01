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Как использовать остатки вина: пять неожиданных способов

Вино можно использовать не только по прямому назначению

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Как использовать остатки вина: пять неожиданных способов

Для того, чтобы вино дольше сохранило свои вкусовые качества, его нужно правильно хранить. Но если после вечеринки у вас осталось вино, а места в холодильник нет, не спешите выбрасывать бутылки. Остаткам вина можно найти полезное применение. 

Выведение пятен

Да, оказывается, что остатки белого вина помогают справиться с винными пятнами. Достаточно просто налить на загрязненный участок ткани игристый напиток и промокнуть плотной салфеткой. Также кислотность и спирт в белом вине помогают справится с пятнами на столешнице. 

Винный сироп

Если у вас осталось недопитое вино, тогда приготовьте из его остатков вкусный сироп. Возьмите два стакана напитка и смешайте их с одним стаканом сахара. Поставьте кастрюлю на средний огонь на 20 минут, не забывая постоянно помешивать. Затем остудите сироп и процедите через мелкое сито. Смело поливайте сиропом мороженое, десерты и салаты. 

Кубики льда из вина

Разлейте вино в формочки для льда и добавляйте его в лимонады и коктейли. Так вино не испортится и придаст интересный вкус любимым напиткам. 

Фрукты в вине

С помощью вина можно необычно приготовить и подать на стол фрукты. Отдайте предпочтение яблокам и грушам. Возьмите кастрюлю, налейте два стакана красного вина и добавьте стакан сахара. Все это доведите до кипения, прибавив вкус с помощью корицы и ванили. Возьмите очищение фрукты и положите в емкость. Оставьте их на сильном огне на десять минут. Выложите на тарелку и подавайте с мороженым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вино не только вкусный, но и полезный напиток. Как в умеренных количествах он действует на организм?


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31246-6-klassnyh-sposobov-ispolzovat-ostatki-vina?fbclid=IwAR1zdUtlIOD1Qbzm9ZjwVKX1oDsrcH5e1B1rGUgU7cw-g0pj6yTG8gAudLg
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