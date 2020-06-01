Пять простых правил идеальной визитной карточки

Солидный мужчина, а уж тем более профессионал своего дела всегда должен иметь визитную карточку. Во первых, это солидно. Во вторых, она даст возможность весьма быстро и эффективно наладить связь с потенциальными клиентами или деловыми партнерами. Если ты решил, что время для создания собственной визитной карточки настало, то мы с радостью дадим тебе несколько советов о том, как все должно выглядеть.

Классика

Визитка непременно должна быть напечатана на плотной матовой бумаге. Глянцевые, полупрозрачные и многие другие варианты бумаги неплохо смотрятся в каталоге типографии, но но в этом случае стоит отдать предпочтение классике.

Простота

Визитка должна быть простой, лаконичной и стильной. Фоновые изображения любимой собаки, изображение космоса, герб любимого футбольного клуба и прочие излишества запрещены.

QR-код

Как бы ты не хотел рассказать о себе по больше, не стоит забивать текстом всю площадь визитки. Просто добавь QR-код со ссылкой на твою веб-страницу. Там ты сможешь разместить любую полезную и не очень информацию о себе.

На одной из сторон карточки

Всю контактную информацию следует разместить на одной стороне карточки. Оборотную сторону лучше оставить чистой. Возможно, получатель будет делать на ней заметки.

Краткость — сестра таланта

Многие сталкивались с ситуацией, когда хочется написать тысячу слов, но лимит ограничен лишь сотней знаков. Чтобы ты не делал, ты никогда не сможешь втулить две страницы текста в одну карточку. Поэтому ограничься лишь самой важной информацией. А что делать с остальной ты уже узнал из третьего пункта.

Иными словами, в визитной карточке главное минимализм, который способен предоставить всю самую важную информацию и заинтересовать человека, которому ты ее дал. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранять хладнокровие в стрессовой ситуации.

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