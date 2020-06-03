Пять удивительных способов использования зеленого чая

Зеленый чай содержит в себе множество витаминов, поэтому положительно сказывается на работе всего организма. Он укрепляет иммунитет, нормализует обменные процессы и способствует похудению. Но у этого напитка есть и другие преимущества, ведь использовать его можно и для других целей. Вот несколько удивительных способов его применения.

Полоскание для рта

Избавиться от неприятного запаха изо рта поможет зеленый чай. Он обладает противобактериальными свойствами, поэтому вполне может служить в качестве ополаскивателя ротовой полости. В этом напитке есть катехины - мощные антиоксиданты, которые эффективно справляются с различными бактериями, провоцирующими кариес.

Чай для ванной

Принятие ванны с чаем проводит детоксикацию кожи. Все благодаря противовоспалительным свойствам напитка. Добавьте несколько чайных пакетиков воду в ванне и наслаждайтесь приятной теплотой.

Скраб для тела

Добавьте всего несколько чайных листьев в средство для мытья тела и ваш удивительный скраб готов. Этот ингредиент удалит мертвые клетки кожи, а присутствующие в них антиоксиданты окажут восстанавливающее воздействие.

Краска для волос

Чай действительно может быть альтернативой красок для волос, но лишь на непродолжительное время. Сварите очень крепкий чай, охладите до комнатной температуры, затем промокните какую-нибудь ткань и нанесите на волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай помогает укрепить здоровье, нужно лишь добавить в него несколько трав. Знаете, каких?

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