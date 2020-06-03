Как выжить, имея при себе только поломанный мобильник

Если ты единственный, кому удалось выжить в самолете, который упал над джунглями, или в корабле, который выбросило на берег необитаемого острова, то ты - счастливчик. А если при тебе оказался твой мобильный телефон, то тебе повезло вдвойне. По нему ты сможешь вызвать помощь. Ну а если он сломался, то мы расскажем тебе, как его можно использовать в таком случае.

Компас



В любом мобильном телефоне за динамиком имеется магнит, а также несколько проволок. С помощью этих деталей можно создать импровизированный компас. Обрати внимание, что проволка должна быть черной, медная не станет показывать направление. Проволку нужно положить на магнит и там, куда она повернется, будет север. Приблизительно, конечно же.

Наконечник для копья и нож

Из платы, которая имеется в каждом мобильном телефоне, можно создать наконечник для стрелы или копья. Необходимо разобрать телефон и достать плату. Хорошенько заточи ее об камень. После этого ты сможешь из любой ветки сделать копье или стрелу. Кроме того, плата может стать отличным лезвием для ножа. В любом случае, это нехитрое оружие пригодится, если ты оказался один в дикой местности.

Электрическая горелка

Одним из важнейших элементов любого мобильника является батарея. Соединив проволоку контактов на аккумуляторе, ты вызовешь короткое замыкание. Проволока начнет стремительно нагреваться и разожжет опилки или сухую траву. Главное, не забудь приготовить их заранее. На современных мобильных телефонах имеются камеры с линзами. Через такую линзу также можно зажечь огонь, но это слишком сложно.

Эти маленькие секреты возможно спасут тебе жизнь в экстремальной ситуации. Впрочем, лучше никогда в нее не попадать. Также издание "Комментарии" расскажет, как спастись в случае удара током.

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