Для чего можно использовать бумагу: несколько мужских лайфхаков

Первая бумага появилась много столетий назад. Хотя ее главным предназначением всегда оставалось нанесение текстов и рисунков, за столь долгое время она обросла огромным количеством лайфхаков, которые помогут использовать ее не по прямому назначению. Но, тем не менее, с огромной пользой.
1. Если ты оказался настолько неосторожен, что смял важный документ, то разгладить его поможет обыкновенный принтер. Пропусти через него лист бумаги и он будет почти, как новый.
2. Два картонные рулона от туалетной бумаги помогут без лишнего риска транспортировать нож. Создай чехол, скрепив рулоны скотчем и положив нож внутрь.
3. Также из рулонов туалетной бумаги можно создать чехол для проводов. Благодаря этому они будут надежно защищены и никогда не спутаются.
4. Если решил выпить что-нибудь холодненькое, то открыть бутылку лимонада или сидра поможет сложеный во много раз лист бумаги.
5. Невероятно, но бумага может даже помочь забить гвоздь. Из кусочка бумаги вырезаешь полоску и протыкаешь гвоздем. Так сможешь уберечь свои пальцы от удара молотком.
6. Промокательная бумага сможет убрать статическое электричество не только с одежды, но и с волос. Просто проведи ею по тем местам, которые наэлектризировались.
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