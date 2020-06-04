Для чего можно использовать бумагу: несколько мужских лайфхаков

Первая бумага появилась много столетий назад. Хотя ее главным предназначением всегда оставалось нанесение текстов и рисунков, за столь долгое время она обросла огромным количеством лайфхаков, которые помогут использовать ее не по прямому назначению. Но, тем не менее, с огромной пользой.

1. Если ты оказался настолько неосторожен, что смял важный документ, то разгладить его поможет обыкновенный принтер. Пропусти через него лист бумаги и он будет почти, как новый.

2. Два картонные рулона от туалетной бумаги помогут без лишнего риска транспортировать нож. Создай чехол, скрепив рулоны скотчем и положив нож внутрь.

3. Также из рулонов туалетной бумаги можно создать чехол для проводов. Благодаря этому они будут надежно защищены и никогда не спутаются.

4. Если решил выпить что-нибудь холодненькое, то открыть бутылку лимонада или сидра поможет сложеный во много раз лист бумаги.

5. Невероятно, но бумага может даже помочь забить гвоздь. Из кусочка бумаги вырезаешь полоску и протыкаешь гвоздем. Так сможешь уберечь свои пальцы от удара молотком.

6. Промокательная бумага сможет убрать статическое электричество не только с одежды, но и с волос. Просто проведи ею по тем местам, которые наэлектризировались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!