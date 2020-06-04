kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.06.2020

BTC/USD

9547.79

ETH/USD

239.95

LTC/USD

47.02

НБУ 04.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Для чего можно использовать бумагу: несколько мужских лайфхаков
commentss НОВОСТИ Все новости

Для чего можно использовать бумагу: несколько мужских лайфхаков

Несколько мужских лайфхаков, которые позволят использовать бумагу не только для написания текста

сегодня, 12:33
Автор:

Зинченко Павел

Для чего можно использовать бумагу: несколько мужских лайфхаков
Первая бумага появилась много столетий назад. Хотя ее главным предназначением всегда оставалось нанесение текстов и рисунков, за столь долгое время она обросла огромным количеством лайфхаков, которые помогут использовать ее не по прямому назначению. Но, тем не менее, с огромной пользой.
1. Если ты оказался настолько неосторожен, что смял важный документ, то разгладить его поможет обыкновенный принтер. Пропусти через него лист бумаги и он будет почти, как новый.
2. Два картонные рулона от туалетной бумаги помогут без лишнего риска транспортировать нож. Создай чехол, скрепив рулоны скотчем и положив нож внутрь.
3. Также из рулонов туалетной бумаги можно создать чехол для проводов. Благодаря этому они будут надежно защищены и никогда не спутаются.
4. Если решил выпить что-нибудь холодненькое, то открыть бутылку лимонада или сидра поможет сложеный во много раз лист бумаги.
5. Невероятно, но бумага может даже помочь забить гвоздь. Из кусочка бумаги вырезаешь полоску и протыкаешь гвоздем. Так сможешь уберечь свои пальцы от удара молотком.
6. Промокательная бумага сможет убрать статическое электричество не только с одежды, но и с волос. Просто проведи ею по тем местам, которые наэлектризировались.
Следует признать, лайфхаки весьма интересные. Но только практика поможет установить, насколько они действительно действенны. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти лайфхаках, которые сделают квартиру более уютной.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/mix/762359-lajfhaki-s-bumagoj-kotorye-prigodjatsja-kazhdomu-muzhchine
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!