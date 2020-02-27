Голограмма Уитни Хьюстон дала свой первый концерт

Песни легендарной американской звезды Уитни Хьюстон, которая скончалась 8 лет назад, продолжают жить в сердцах ее поклонников и близких людей. Именно поэтому была создана виртуальная копия артистки, чтобы фанаты смогли вновь насладится ее выступлением.

Жители Шеффилда (США) стали первыми, кто побывал на концерте голограммы Уитни Хьюстон. В сети уже появилось множество видео и фотографий, сделанные поклонниками. На них можно увидеть, что виртуальная копия полностью передает эмоции и движения певицы. Разработчики голограммы изучали детали каждого выступления Уитни на записях, чтобы передать зрителям атмосферу настоящего концерта.

Проект начали разрабатывать и запустили только, когда родственники звезды дали свое согласие на такой эксперимент. Сестра Уитни подчеркнула, что такая идея очень бы понравилась певице, потому что она обожала своих поклонников и одобрила бы такую концепцию выступления.

Известно, что концерты с голограммой Хьюстон планируются по всему миру, на сцене будут также выступать танцоры и бэк-вокалистки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появилась ранее неизвестная песня Уитни Хьюстон.

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