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Голограмма Уитни Хьюстон дала свой первый концерт

Родственники Уитни дали согласие на такой эксперимент

сегодня, 14:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Голограмма Уитни Хьюстон дала свой первый концерт

Песни легендарной американской звезды Уитни Хьюстон, которая скончалась 8 лет назад, продолжают жить в сердцах ее поклонников и близких людей. Именно поэтому была создана виртуальная копия артистки, чтобы фанаты смогли вновь насладится ее выступлением.

Жители Шеффилда (США) стали первыми, кто побывал на концерте голограммы Уитни Хьюстон. В сети уже появилось множество видео и фотографий, сделанные поклонниками. На них можно увидеть, что виртуальная копия полностью передает эмоции и движения певицы. Разработчики голограммы изучали детали каждого выступления Уитни на записях, чтобы передать зрителям атмосферу настоящего концерта.

Проект начали разрабатывать и запустили только, когда родственники звезды дали свое согласие на такой эксперимент. Сестра Уитни подчеркнула, что такая идея очень бы понравилась певице, потому что она обожала своих поклонников и одобрила бы такую концепцию выступления.

Известно, что концерты с голограммой Хьюстон планируются по всему миру, на сцене будут также выступать танцоры и бэк-вокалистки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети появилась ранее неизвестная песня Уитни Хьюстон. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/02/20/entertainment/whitney-houston-hologram-trnd/index.html
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