«Помню»: alyona alyona выпустила новый клип в День защиты детей

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Украинская рэперша и хип-хоп исполнительница alyona alyona опубликовала
новый клип на песню "Помню" в честь Дня защиты детей 1 июня. Сюжет клипа
посвящен детским годам рэперши и всем детям в целом. Новый видеоклип
опубликован на официальном YouTube-канале
alyona
alyona.
"Этот трек — исповедь. Я не идеальна, и чтобы быть той, кто
я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения", — прокомментировала свою
работу alyona alyona.
По словам исполнительницы, она не гордится всем, что делала в жизни, но и не отрицает этого. И если бы у нее была возможность выбрать другой путь, то она бы все равно снова выбрала свой.
В видеоряде зрителям показали фрагменты жизней разных детей.
Одни из них наблюдают за ссорами родителей, другие прячутся под кроватью, а некоторые
курят, играют со спичками или даже стреляют из автомата.
Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner
выпустили совместный трек "Спасательный круг" о дружбе, бодишейминге и принятии
себя. А в марте alyona alyona попала в рейтинг Forbes 30 under 30.
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