«Помню»: alyona alyona выпустила новый клип в День защиты детей

Украинская рэперша и хип-хоп исполнительница alyona alyona опубликовала новый клип на песню "Помню" в честь Дня защиты детей 1 июня. Сюжет клипа посвящен детским годам рэперши и всем детям в целом. Новый видеоклип опубликован на официальном YouTube-канале alyona alyona.

"Этот трек — исповедь. Я не идеальна, и чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения", — прокомментировала свою работу alyona alyona.

По словам исполнительницы, она не гордится всем, что делала в жизни, но и не отрицает этого. И если бы у нее была возможность выбрать другой путь, то она бы все равно снова выбрала свой.





В видеоряде зрителям показали фрагменты жизней разных детей. Одни из них наблюдают за ссорами родителей, другие прячутся под кроватью, а некоторые курят, играют со спичками или даже стреляют из автомата.

Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner выпустили совместный трек "Спасательный круг" о дружбе, бодишейминге и принятии себя. А в марте alyona alyona попала в рейтинг Forbes 30 under 30.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!