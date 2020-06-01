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Главная Новости Досуг музыка «Помню»: alyona alyona выпустила новый клип в День защиты детей
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«Помню»: alyona alyona выпустила новый клип в День защиты детей

alyona alyona посвятила новый клип детям и своему детству

1 июня 2020, 18:30
Автор:

Антон Корнилов

«Помню»: alyona alyona выпустила новый клип в День защиты детей

Украинская рэперша и хип-хоп исполнительница alyona alyona опубликовала новый клип на песню "Помню" в честь Дня защиты детей 1 июня. Сюжет клипа посвящен детским годам рэперши и всем детям в целом. Новый видеоклип опубликован на официальном YouTube-канале alyona alyona.

"Этот трек — исповедь. Я не идеальна, и чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения", — прокомментировала свою работу alyona alyona.

По словам исполнительницы, она не гордится всем, что делала в жизни, но и не отрицает этого. И если бы у нее была возможность выбрать другой путь, то она бы все равно снова выбрала свой.


В видеоряде зрителям показали фрагменты жизней разных детей. Одни из них наблюдают за ссорами родителей, другие прячутся под кроватью, а некоторые курят, играют со спичками или даже стреляют из автомата.

Как сообщал портал "Комментарии", Alyona Alyona и Kyivstoner выпустили совместный трек "Спасательный круг" о дружбе, бодишейминге и принятии себя. А в марте alyona alyona попала в рейтинг Forbes 30 under 30.


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Источник: https://youtu.be/1DkmZgXFJpI
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