Как отдохнуть после тяжелого рабочего дня

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Ненормированный график работы, стрессы и неправильное питание часто приводят к серьезной усталости. Эксперты решили дать несколько советов, которые помогут после тяжелого рабочего дня "подзарядиться".
В первую очередь, не стоит после работы "залипать" в социальных сетях, лучше принять теплый душ и переодеться в домашнюю одежду. Если вы сможете расслабиться, то сразу почувствуете прилив энергии. Также дома постарайтесь не думать о работе, все проблемы и нерешенные задачи оставьте на завтра и позвольте себе нормально отдохнуть.
Специалисты советуют после рабочего дня отвлечься на какое-то занятие: рисование, музыку, приготовление ужина или просмотр любимого сериала. А когда готовить не охота, но перекусить что-то нужно, лучше пусть в холодильнике всегда будут сезонные фрукты, овощи и хлебцы. Но от алкоголя после напряженного дня лучше отказаться, ведь утром ваше самочувствие может значительно ухудшиться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что организму пора отдохнуть.
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