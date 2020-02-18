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Ученые выяснили, что запах любимого человека влияет на сон

Засыпать рядом с любимым человеком намного приятнее

сегодня, 18:00 150
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые выяснили, что запах любимого человека влияет на сон

Психологи из Университета Британской Колумбии провели ряд исследований и выяснили, что запах любимого человека способен улучшить качество сна. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли 150 добровольцев. Каждый участник исследования получил две одинаковые футболки, которые в дальнейшем использовались в качестве наволочки. Но одну из футболок предварительно носил любимый человек добровольца, хотя сам участник об этом не догадывался. С каждой футболкой испытуемые проводили по две ночи подряд.

Результаты исследования показали, что у людей, которые спали на футболке с запахом второй половинки, качество и продолжительность сна улучшилось. Это показали чувствительные приборы, которые были у каждого участника эксперимента. 

Ученые говорят, что запах любимого человека подсознательно вызывает чувство безопасности, спокойствия и уверенности, а это в свою очередь, приводит к полноценному ночному отдыху. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что запах любимого мужчины может снизить уровень стресса женщины.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-02-lover-shirt.html
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