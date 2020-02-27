Психологи развенчали популярные мифы о женской дружбе

О женской дружбе ходит множество анекдотов, ироничных баек и мифов, ведь многие считают, что ее не существует. Психологи решили в этом вопросе расставить все точки над "і". Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Женской дружбы нет

Дружба в психологии - это, когда люди между собой эмоционально резонируют, а точнее понимают и принимают все скрытые черты друг друга. Эксперты говорят, что дружеские отношения между женщинами могут быть и есть, ведь прочность дружбы не различается по половому признаку. Те, кто не верит в женскую дружбу, по каким-то личным причинам, не хотят, чтобы она существовала.

Женская дружба не заканчивается с появлением парней

Психологи говорят, что если дружба между женщинами заканчивается, когда у одной из них появляется молодой человек, то это не дружба, а скорее светские отношения. Рано или поздно они бы завершились, и на это могли повлиять различные факторы. Такие отношения нужны девушкам, чтобы делиться друг с другом какими-то переживаниями, эмоциями и мыслями. Если между женщинами действительно есть дружба, то для нее появление парней, не станет преградой.

Женская дружба базируется на соперничестве

Эксперты говорят, что многие отношения между женщинами построены на зависти и соперничестве. Но эти отношения не имеют ничего общего с понятием "дружба". Общение настоящих подруг базируется на других факторах, выдерживающих чувство зависти и преимуществ друг над другом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какими привычками должна обладать успешная женщина.

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