Как противостоять сезонной депрессии: несколько полезных советов

Осенью, зимой, а иногда и весной человек подвержен сезонной депрессии. Холодная погода, постоянное пребывание дома, появление грустных мыслей... Все это может плохо сказать на самочувствии и психическом здоровье человека.

Сегодня мы вам расскажем, что провоцирует сезонную депрессию и как с ней бороться.

Сокращение светового дня





Солнечный свет очень важен для человеческого организма, а потому длинные ночи и пасмурные дни всегда вызывают грусть. Чтобы решить эту проблему, обеспечьте свое жилье и рабочее место ярким светом (теплым или нейтральным, но ни к коем случае не холодным).

Похолодание





Как бы ты не стонал под летним солнцем, как только приходится доставать куртку или пальто, то снова каждый раз тоскуешь по лету. Да и в прохладную (и уж тем более дождливую) погоду особого желания покидать уютный дом нет. А в закрытых помещениях, как известно, люди чахнут. Поэтому обзаведитесь сезонной одеждой, которая будет достаточно теплой, но при этом не громоздкой. А в доме достаньте обогреватель, теплые носки и чаще пейте гарячий какао.

Мало времени на свежем воздухе

Как правило, человек прячется дома при первом же намеке на похолодание или дождь. Но это перегиб. Если нет ливня и дороги не замело снегом, то легкая прогулка будет кстати! Нужно лишь купить соответствующую одежду.

Недостаток физической активности





Летом твоя физическая активность всегда выше, чем в другие времена года (спасибо теплой солнечной погоде). Как только холодает, ты чаще сидишь дома и гормоны счастья, которые вырабатываются от занятий спортом, отсутствуют. Нужно идти в спортзал, причем срочно! Или в басейн, или учиться танцевать. Главное - это двигаться.

Это несколько советов помогут вам преодолеть кризис. А потом жизнь снова расцветет для вас новыми красками. Также издание "Комментарии" расскажет, каким мужчинам грозит депрессия.

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