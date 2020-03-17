Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.03.2020

BTC/USD

5200.71

ETH/USD

115.13

LTC/USD

33.88

НБУ 17.03.2020

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Какие невербальные привычки могут оттолкнуть собеседника
НОВОСТИ Все новости

Какие невербальные привычки могут оттолкнуть собеседника

От этих привычек лучше избавляться

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие невербальные привычки могут оттолкнуть собеседника

Ваш собеседник во время разговора может обращать внимание не только на вашу речь, но и на язык жестов, который может многое о вас рассказать. Если хотите показать себя только в лучшем свете, тогда стоит отказаться от нескольких невербальных привычек.

Не ерзайте

Когда человек не может нормально сидеть на стуле и ерзает, пытаясь занять удобное положение, можно с уверенностью сказать, что он волнуется. Такое поведение говорит о внутренней неуверенности, а это не те качества, которые хочется демонстрировать окружающим.

Не скрещивайте руки

Такая поза во время общения отталкивает, начинает казаться будто вы горбитесь, не знаете куда девать руки и закрываетесь от собеседника. Попробуйте во время разговора держать руки ладонями вверх – это жест того, что вам ничего скрывать от собеседника. 

Не шаркайте ногами

Если хотите производить впечатление сильного и уверенного в себе человека – не шаркайте ногами. Кажется, что – это мелочь, но именно она портит все первое впечатление.

Не будьте рассеянными

Если вы будете постоянно отвлекаться на свой телефон или на другие вещи, собеседник подумает, что вы его не слушаете или игнорируете его слова. Это может показать вас с плохой стороны, ведь вряд ли кто-то захочет общаться с невоспитанным человеком.

Поддерживайте зрительный контакт

В этой привычке важно умеренность. Согласитесь, мало кому нравится, когда его пристально рассматривают, но при этом и полное отсутствие заинтересованного взгляда будет выглядеть странно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими привычками владеют успешные женщины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lucky-women.ru/11-neverbalnyx-privychek-kotorye-ottalkivayut-vashego-sobesednika/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...