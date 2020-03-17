Какие невербальные привычки могут оттолкнуть собеседника

Ваш собеседник во время разговора может обращать внимание не только на вашу речь, но и на язык жестов, который может многое о вас рассказать. Если хотите показать себя только в лучшем свете, тогда стоит отказаться от нескольких невербальных привычек.

Не ерзайте

Когда человек не может нормально сидеть на стуле и ерзает, пытаясь занять удобное положение, можно с уверенностью сказать, что он волнуется. Такое поведение говорит о внутренней неуверенности, а это не те качества, которые хочется демонстрировать окружающим.

Не скрещивайте руки

Такая поза во время общения отталкивает, начинает казаться будто вы горбитесь, не знаете куда девать руки и закрываетесь от собеседника. Попробуйте во время разговора держать руки ладонями вверх – это жест того, что вам ничего скрывать от собеседника.

Не шаркайте ногами

Если хотите производить впечатление сильного и уверенного в себе человека – не шаркайте ногами. Кажется, что – это мелочь, но именно она портит все первое впечатление.

Не будьте рассеянными

Если вы будете постоянно отвлекаться на свой телефон или на другие вещи, собеседник подумает, что вы его не слушаете или игнорируете его слова. Это может показать вас с плохой стороны, ведь вряд ли кто-то захочет общаться с невоспитанным человеком.

Поддерживайте зрительный контакт

В этой привычке важно умеренность. Согласитесь, мало кому нравится, когда его пристально рассматривают, но при этом и полное отсутствие заинтересованного взгляда будет выглядеть странно.

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