Вещи, которые лишают женщину положительной энергии

На свете есть множество вещей, которые буквально "съедают" нашу энергию. Но ее потеря влечет за собой массу проблем, в частности резкие перемены в настроении. Какие вещи негативно влияют на женскую энергетику?

Обиды, ссоры и зависть

Да, эти плохие эмоции не просто временно портят настроение, они влияют на вас внутрь. Научись прощать, отпустите обиды, не завидуйте, ведь все в этом мире - это результат того, что вы сами выбираете. Если хотите до лета сбросить 15 лишних килограмм, тогда вперед! Если хотите зарабатывать миллионы, так предпринимайте для этого какие-то шаги. Займитесь собой и своим развитием, ищите пути и решения, чтобы сделать жизнь лучше.

Бессонница

Сон - очень важная часть жизни, которой нельзя жертвовать, как это делают многие женщины. Да, нужно встать пораньше, чтобы позаботиться о муже, ребенке, завтраке и еще множестве дел. Но! Когда вы жертвуете своим отдыхом, с надеждой, что "отоспитесь потом" - вы же сами убиваете в себе женскую энергию.

Избыток общения

Если вы уделяете много времени социальным сетям и людям, которые, по вашему мнению, искренне не могут порадоваться за вас, сплетничают, не желают вам добра - значит вы истощаешь себя, свои силы и энергию. Умейте фильтровать круг общения, люди, которые находятся рядом с вами должны внушать доверие.

Отсутствие ухода за собой

Находите время на то, чтобы заняться исключительно собой. Периодически принимайте расслабляющие ванны, делайте различные маски - это все наполняет женщину особой силой, у нее начинают светиться глаза, она по-другому смотрит на мир.

Отсутствие хобби

Помимо дома и работы, у женщины должно быть занятие, которое приносит ей радость и положительные эмоции. Когда вы не увлечены каким-то видом деятельности, не имеете какого-либо хобби, вашу энергию тянет ко дну. Женщина должна заниматься саморазвитием, а в этом ей поможет любимое занятие.

Суета

Женственность и суета просто несовместимы. Торопливость, нервы и 1001 дело не имеют ничего общего с активацией женской энергии и силы. Добавьте больше мягкости, доброты и размеренности в свою жизнь.

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