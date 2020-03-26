Как влияет на психику излишний пессимизм

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Знаменитый британский деятель Уинстон Черчиль был подвержен частым приступам депрессии. Он называл их "моим черным псом". И тем не менее, он запомнился своей стране и всему миру, как выдающийся человек. Тем не менее, это исключение из правил. Частые приступы пессимизма могут навредить нервной системе человека. И вот как это происходит.
Повышается риск заболеваний сердца
Врачи сообщают, что пессимистическое отношение к жизни может увеличить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Нарушается сон
Прокручивание в голове многочисленных проблем, мыслей и трудностей провоцируют беспокойство и бессонницу. В целом негативный настрой лишает нас сна минимум на семь часов в неделю, а может и больше. Поэтому стоит отказаться от привычки обдумывать свои дела и проблемы перед сном.
Нарушается работа мозга
Когда ты ожидаешь худшего, мозг выделяет больше кортизола, гормона стресса. Это уменьшает объем серого вещества и поражает отдельные области мозга, отвечающие за память, анализ и обучаемость. Бороться с этой проблемой лечше всего с помощью постоянных физических нагрузок.
Старайтесь смотреть на жизнь более оптимистично. Она прекрасна, хоть и не идеальна. Также издание "Комментарии" расскажет каким мужчинам грозит депрессия.
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