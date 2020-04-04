Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 апреля: кому нужно пофантазировать для достижения цели

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Совет дня для всех знаков зодиака: доверяйте сердцу, но не отключайте разум.
Овен
Вам может понадобится ваш дар убеждения. Ваша настойчивость убережет от ошибки близкого человека.
Телец
Сегодня вы получите неожиданное романтическое предложение. Попробуйте отключить разум и довериться сердцу.
Близнецы
Если запутались в ситуации, попробуйте себя в роли постороннего наблюдателя. Отключите эмоции и все хорошенько проанализируйте.
Рак
Чтобы достичь желаемого, сегодня придется рискнуть. Главное - не впадайте в крайности.
Лев
Не стоит сегодня предугадывать последствия ваших поступков. Просто сделайте так, как вам хочется.
Дева
Посвятите этот день укреплению семейных отношений. Речь не только о вашей второй половинке. Возможно, с кем-то из членов семьи возникли разногласия. Постарайтесь найти общий язык.
Весы
Ваше умение не привлекать к себе лишнее внимание сегодня будет особенно кстати. Благодаря этому вам удастся избежать неприятностей.
Скорпион
Не беритесь судить сгоряча действия близких вам людей. Помните, что у каждого своя правда.
Стрелец
Вас ожидает приятный вечер в кругу близких людей. Приятные эмоции сохранятся с вами надолго.
Козерог
Вам нужно четче проговаривать окружающим свои желания. Следует избегать намеков. Их могут неправильно истолковать.
Водолей
Дайте волю фантазии. В своих мечтаниях вы сможете увидеть путь к достижению цели.
Рыбы
Вам предстоит сделать выбор, к которому морально вы еще не готовы. Но откладывать больше не стоит.
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