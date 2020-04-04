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Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 апреля: кому нужно пофантазировать для достижения цели

Ракам придется пойти на риск, а Львам следует довериться внутреннему голосу.

4 апреля 2020, 07:15 1213
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 апреля: кому нужно пофантазировать для достижения цели

Совет дня для всех знаков зодиака: доверяйте сердцу, но не отключайте разум. 


Овен

Вам может понадобится ваш дар убеждения. Ваша настойчивость убережет от ошибки близкого человека. 


Телец

Сегодня вы получите неожиданное романтическое предложение. Попробуйте отключить разум и довериться сердцу. 


Близнецы

Если запутались в ситуации, попробуйте себя в роли постороннего наблюдателя. Отключите эмоции и все хорошенько проанализируйте. 


Рак

Чтобы достичь желаемого, сегодня придется рискнуть. Главное - не впадайте в крайности. 


Лев

Не стоит сегодня предугадывать последствия ваших поступков. Просто сделайте так, как вам хочется. 


Дева

Посвятите этот день укреплению семейных отношений. Речь не только о вашей второй половинке. Возможно, с кем-то из членов семьи возникли разногласия. Постарайтесь найти общий язык. 


Весы

Ваше умение не привлекать к себе лишнее внимание сегодня будет особенно кстати. Благодаря этому вам удастся избежать неприятностей. 


Скорпион

Не беритесь судить сгоряча действия близких вам людей. Помните, что у каждого своя правда. 


Стрелец

Вас ожидает приятный вечер в кругу близких людей. Приятные эмоции сохранятся с вами надолго. 


Козерог 

Вам нужно четче проговаривать окружающим свои желания. Следует избегать намеков. Их могут неправильно истолковать. 


Водолей

Дайте волю фантазии. В своих мечтаниях вы сможете увидеть путь к достижению цели. 


Рыбы

Вам предстоит сделать выбор, к которому морально вы еще не готовы. Но откладывать больше не стоит. 


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