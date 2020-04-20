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Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 апреля: понадобится энергия

Весам лучше не действовать в одиночку, а Стрельцам не раздавать советы

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 апреля: понадобится энергия

Совет дня для всех знаков зодиака: найдите свой источник энергии. 


Овен 

Одного желания сегодня будет мало. Хотите чего-то достичь - действуйте. 


Телец

Вы стали крайне эмоциональными. Сейчас это к лучшему. Не стоит держать все в себе, поделитесь своими переживаниями с близкими. 


Близнецы

Сейчас самое главное - расставить приоритеты. Успеть все задуманное, вероятно, не удастся. Лучше сосредоточиться на решении самых важных задач. 


Рак

Ваша реакция на происходящее сегодня может поразить окружающих. Стоит быть более сдержанным.


Лев

Укрепить положение в обществе вы сможете благодаря своим прекрасным манерам. Люди должны видеть в вас воспитанного и надежного человека. 


Дева

Отличным собеседником вас нынче вряд ли можно назвать. Ваши мысли будут сосредоточены исключительно на вас самих. 


Весы

Прислушайтесь к советам вашей второй половинки. Сейчас важно не действовать в одиночку. Ваш девиз - одна голова хорошо, а две - лучше. 


Скорпион

Вы тонко будет чувствовать перемены эмоционального фона вокруг вас. Это позволит быстро и правильно реагировать на ситуацию.


Стрелец

Вам может показаться, что вы знаете ответы на все вопросы. Но иногда лучше просто выслушать, а не раздавать готовые советы. 


Козерог 

Не нужно приписывать себе чужие заслуги. Лучше подумайте о том, в чем вы и сами хороши. Что-то непременно найдется. 


Водолей

Не терзайте себя сомнениями. Первое, что придет в голову, - это и есть правильное решение. 


Рыбы

Окружите себя позитивными эмоциями. Чем лучше будет настроение, там ниже вероятность столкнуться с неприятностями. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали о ежедневных привычках, которые поднимают настроение


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