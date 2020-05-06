Три главных заповеди, которые помогут достичь своей цели

На пути к своей цели ты встретишь множество как препятствий, так и способов ее достижения. Двигаться к своей мечте можно по разному: идти на пролом, выработать гениальный план, решится на риск. Какими-то советами можно пренебречь, какие-то окажутся крайне важны. Но есть три главных заповеди, от которых никогда нельзя отходить, если ты намереваешься одержать победу.

Cлушай музыку

Результативность в спорте улучшается тогда, когда ты слушаешь любимую музыку - это уже давно доказано учеными. Главное - найди ту мелодию, которая будет тебя мотивировать на работу и отвлекать от трудностей. Ставь эти композиции тогда, когда тяжело. Так ты точно сможешь превзойти себя и справиться с любой задачей. Но не забудь и о важных факторах, которые тебя лучше всего могут мотивировать.

Визуализируй цель

Перед боями Мухаммед Али и Джек Никлаус использовали визуализацию перед боем. Когда представляешь ситуацию, в мозгу активируются те же нейронные связи, что и при реальном выполнении действий. Это словно репетиция, которая проигрывается в мозгу и прибавляет сил. Думай о том, какими будут твои сердцебиение, дыхание и эмоции, а также - сколь хороша будет победа.

Разреши себе достигать

Сомнения вредны, потому не стоит пускать их в свою голову. Вместо вопросов "смогу ли я справиться?", "достоин ли я?" - думай в позитивном ключе. По сути, дай себе зеленый свет и убеди себя, что все легко, просто и ты справишься. Данный аутотренинг поможет увеличить самоуверенность и прибавит энергии. В таком случае сдаться будет сложнее, а вот пойти дальше и достичь большего - легче.

Никогда не отступай от этих трех правил и успех рано или поздно тебя настигнет. Также издание "Комментарии" расскажет о главных признаках рационального мышления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!