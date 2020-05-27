Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 мая: кто сегодня будет настоящим счастливчиком

Совет на 27 мая для всех знаков зодиака: счастливчиками нас делают мысли в нашей голове.





Овен

Попытка указать другим на их недостатки может закончиться конфликтом. Так что постарайтесь сегодня свое мнение держать при себе.





Телец

Найдите немного времени для того, что приносит вам настоящее удовольствие. Позаботьтесь о себе. Ваш организм скажет вам за это спасибо.





Близнецы

Вам трудно будет разобраться в том потоке информации, который свалится на вас с самого утра. Попытайтесь хотя бы отделить главное от второстепенного.





Рак

Ваши эмоции будут накалены до предела. Любая мелочь может обернуться настоящим взрывом.





Лев

Вам сегодня предстоит много думать. Возможно, в своей жизни вы подошли к решающему повороту.





Дева

Не слишком доверяйте своему первому впечатлению. Сегодня оно может быть ошибочным.





Весы

Вы можете почувствовать легкое недомогание. Но не паникуйте. Серьезных проблем со здоровьем оно вам не сулит, но отдохнуть немного вам стоит.





Скорпион

Вы можете узнать новую информацию о близких вам людях. С одной стороны, она может вас шокировать. С другой, поможет сделать правильные выводы, чтобы двигаться дальше.





Стрелец

Во второй половине дня будьте готовы к тому, что ваши планы внезапно изменятся. Не исключено, что кардинально.





Козерог

Посвятите этот вечер уборке в доме. Как только вы выбросите все лишнее из жилища, все ненужное уйдет из вашей головы.





Водолей

Вы сегодня настоящий счастливчик. Звезды помогут вам оказаться в нужное время и в нужном месте.





Рыбы

Ваше настроение будет очень близко к депрессивному. Поэтому с самого утра откажитесь от дел, которые могут расстроить вас еще больше.





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