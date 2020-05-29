Как семейные ссоры могут влиять на потенцию мужчины

Последние исследования ученых доказывают, что семейные ссоры портят не только настроение и эмоциональное состояние партнеров, но еще пагубно влияют на мужское здоровье.

Эксперты утверждают, что конфликты в семье, независимо от темы, вызывают в организме выброс стрессовых гормонов. Накопление обид и претензий отдаляет партнеров друг от друга. А если на фоне ссоры происходит еще и неудачный сексуальный опыт, это может стать причиной развития психогенной эректильной дисфункции (патологическое расстройство, которое сопровождается слабой или отсутствующей эрекцией, - прим. авт.)

Помимо этого, конфликты в семье могут нарушить сон мужчины, привести к головным болям, повышенной нервозности и депрессивному состоянию. Эксперты говорят, что на эмоциях, после ссоры, мужчины способны изменить своей партнерше, так как хотят утешения и поддержки.

Чтобы подобных проблем у мужчины не возникало, женщина должна укреплять его самооценку, поощрять инициативы, проявлять свое терпение и понимание. При таком поведении, плохое настроение быстро пройдет, ссора забудется, а сексуальная жизнь не пострадает.

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