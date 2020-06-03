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Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июня: кому поможет молчание

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Ракам следует позаботиться о близких, а Весам быть щедрыми

сегодня, 07:36 comments535
Автор:

Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июня: кому поможет молчание

Совет на 3 июня для всех знаков зодиака: умение вовремя замолчать поможет сохранить гармонию в отношениях. 


Овен

Вы можете почувствовать некий холод, исходящий от любимого человека. Возможно, ему просто необходимо немного побыть наедине со своими мыслями и вы тут совершенно ни при чем. 


Телец

Лицемерие и обман вы сможете распознать с первой секунды. Будьте со своим собеседником максимально прямолинейными и он не сможет увильнуть от ответа. 


Близнецы

Вам следует полностью сосредоточиться на том, что действительно важно. Второстепенное пока отложите в сторону. 


Рак

Сегодня вам нужно проявить ласку и заботу по отношению к близким людям. Нежность и теплота откроют для вас любые двери к взаимопониманию.


Лев

Лучший способ избежать конфликтов сегодня - молчание. Если хотите все же доказать свою точку зрения, сделайте это максимально корректно. 


Дева

Вас поставят перед выбором, который вы должны будете сделать в кратчайшие сроки. Главное - грамотно взвесить все "за" и "против".


Весы

Будьте сегодня щедрыми и отзывчивыми. Все, что вы отдадите сегодня - от денег до положительных эмоций - обязательно вернется к вам сполна. 


Скорпион 

С самого утра вам крайне сложно будет собраться с мыслями. Поэтому решение важных вопросов лучше перенести на завтра. 


Стрелец

Попробуйте выражать свои желания максимально точно. Не забывайте, ваши близкие не умеют читать ваши мысли. 


Козерог 

Вам пока лучше отказаться от всевозможных подвигов на личном фронте. Чем меньше будет эмоциональных потрясений, тем лучше для ваших отношений. 


Водолей

Вас ожидает деловая встреча, которая уже вскоре может принести вам неплохой капитал. Постарайтесь показать все свои лучшие стороны. 


Рыбы

Не забывайте, что сплетни и откровенный разговор - это не одно и то же. Умейте вовремя остановиться. 


Также узнайте, что обещают украинцам синоптики на среду, 3 июня. Может, Украина все же дождется лета в июне. 


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