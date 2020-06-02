kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.06.2020

BTC/USD

10132.11

ETH/USD

251.92

LTC/USD

49.48

НБУ 02.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Учимся быть харизматичным: несколько советов мужчинам
commentss НОВОСТИ Все новости

Учимся быть харизматичным: несколько советов мужчинам

Ты можешь стать одним из тех мужчин, который постоянно притягивает к себе окружающих

сегодня, 15:45
Автор:

Зинченко Павел

Учимся быть харизматичным: несколько советов мужчинам

Некоторые мужчины просто наделены талантом притягивать к себе других людей. Они словно излучают уверенность в себе, спокойствие, готовность к любым вызовам. Окружающие чувствуют себя рядом с ними уверенно и готовы, если понадобится, идти за ними в огонь и воду. И что самое главное - этим мужчиной можешь быть ты. Конечно, прийдется научиться некоторым премудростям. Мы с радостью расскажем тебе о них.

Сделай свое присутствие заметным

Вовсе не надо ярко наряжаться, как попугай. Излишние крики и комментарии также будут не к месту. Твоя положительная энергетика должна идти впереди тебя, а физическое присутствие отойти на второй план. Создать такой "эффект присутствия" помогут хорошие навыки эмоциональной связи с другими людьми. Начать можно с теплой дружественной улыбки. 

Освой искусство речи 

Харизматичные мужчины знают, как легко найти общий язык с большим количеством людей. Для этого не нужно говорить много и постоянно.  Достаточно делать это вдумчиво и правильно подбирать слова. Аккуратно подбирай тон и эмоциональную окраску речи, не забывая и о языке тела. Не забывай о паузах, жестах и позе. 

Умей слушать 

Ты сможешь подкорить многих людей, если покажешь, что ты способен слушать их. Люди любят говорить о себе и если ты им дашь такую возможность, они высоко ее оценят. Воздержись от собственных комментариев относительно той или другой ситуации. Лишь внимательно слушай собеседника и не забывай иногда делать комплименты относительно услышанного в рассказе.

Уточняй

Если нужно больше информации для беседы - не стесняйся уточнять, но всегда задумывайся об уместности вопросов. Используй зык тела, чтобы показать, что ты заинтересован в этом разговоре. 

Если тебе удасться стать харизматичной личностью, перед тобой откроются многие двери. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно создать сопроводительное письмо.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1850493-yarkaya-lichnost-4-soveta-o-tom-kak-stat-kharizmatichnym
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!