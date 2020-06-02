Учимся быть харизматичным: несколько советов мужчинам

Некоторые мужчины просто наделены талантом притягивать к себе других людей. Они словно излучают уверенность в себе, спокойствие, готовность к любым вызовам. Окружающие чувствуют себя рядом с ними уверенно и готовы, если понадобится, идти за ними в огонь и воду. И что самое главное - этим мужчиной можешь быть ты. Конечно, прийдется научиться некоторым премудростям. Мы с радостью расскажем тебе о них.

Сделай свое присутствие заметным

Вовсе не надо ярко наряжаться, как попугай. Излишние крики и комментарии также будут не к месту. Твоя положительная энергетика должна идти впереди тебя, а физическое присутствие отойти на второй план. Создать такой "эффект присутствия" помогут хорошие навыки эмоциональной связи с другими людьми. Начать можно с теплой дружественной улыбки.

Освой искусство речи

Харизматичные мужчины знают, как легко найти общий язык с большим количеством людей. Для этого не нужно говорить много и постоянно. Достаточно делать это вдумчиво и правильно подбирать слова. Аккуратно подбирай тон и эмоциональную окраску речи, не забывая и о языке тела. Не забывай о паузах, жестах и позе.

Умей слушать

Ты сможешь подкорить многих людей, если покажешь, что ты способен слушать их. Люди любят говорить о себе и если ты им дашь такую возможность, они высоко ее оценят. Воздержись от собственных комментариев относительно той или другой ситуации. Лишь внимательно слушай собеседника и не забывай иногда делать комплименты относительно услышанного в рассказе.

Уточняй

Если нужно больше информации для беседы - не стесняйся уточнять, но всегда задумывайся об уместности вопросов. Используй зык тела, чтобы показать, что ты заинтересован в этом разговоре.

Если тебе удасться стать харизматичной личностью, перед тобой откроются многие двери. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно создать сопроводительное письмо.

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