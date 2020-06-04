Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июня: кому стоит прислушаться к чужим советам

Совет на 4 июня для всех знаков зодиака: каждый совет со стороны тщательно анализируйте.





Овен

Вы можете оказаться в неловкой ситуации, если будете бежать впереди паровоза. Постарайтесь, чтобы каждый ваш шаг был обдуманным.





Телец

Сегодня вы наконец-то сможете завершить дела, которые постоянно откладывали в долгий ящик. В течении дня ваша продуктивность будет максимальной.





Близнецы

Для амбициозных Близнецов этот день будет особенно удачным. Смело просите о повышении или надбавке к зарплате. Главное - не забудьте аргументировать свою позицию.





Рак

В кругу ваших друзей может возникнуть некое недопонимание. Именно на вас лежит миссия выяснить все и уладить ситуацию.





Лев

Сегодня вы услышите очень важный совет. Воспользуйтесь им и вскоре сами увидите результат.





Дева

Почву из-под ног может выбить какое-то незначительное событие. Сделайте небольшой перерыв, приведите мысли в порядок и все проблемы будут вам нипочем.





Весы

Ваша интуиция сегодня работает максимально тонко. Если подсознание дает какие-либо сигналы, прислушайтесь к ним.





Скорпион

Чтобы везде успеть сегодня, придется постоянно куда-то спешить. Весь день пройдет для вас в бешеном ритме.





Стрелец

Вам нужно отпустить прошлое. Именно сегодня оно может помешать вам сделать шаг вперед.





Козерог

Порадуйте себя чем-то, даже если на это нет ни ресурсов, ни времени. Пусть это будет незначительная мелочь. Главное - положительные эмоции.





Водолей

Вам лучше избегать сегодня людей, которые приводят вас в уныние. Иначе ваше чудесное настроение покинет вас на весь день.





Рыбы

Деловые вопросы вам сегодня лучше всего решать в неформальной обстановке. Так вы сможете достичь большего.





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