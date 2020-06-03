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Главная Новости Досуг психология Пять традиций, которые сделают вашу семью крепче
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Пять традиций, которые сделают вашу семью крепче

Традиции сближают, делают атмосферу в семье теплее

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Пять традиций, которые сделают вашу семью крепче

Семья - это самое ценное, что есть у человека, поэтому ее нужно беречь и защищать. В современном мире очень важно отвлечься на какое-то время от гаджетов и посвятить время самым дорогим людям. А помогут вам в этом простые, но эффективные советы. 

Семейный альбом

Начните вести семейный альбом. Наполняйте его снимками и интересными фотографиями. И не забывайте пересматривать вместе этот альбом периодически, погружаясь в приятные воспоминания.

Семейное дерево

Такое дерево не только укрепит вашу семью, но и сплотит вас с более дальними родственниками и покажет ценность семейных отношений вашему ребенку.

Семейный вечер вне дома

Организовывайте такие вечера хотя бы раз в месяц. Ходите вместе в кино, в парк развлечений, да даже просто выбраться погулять вместе на несколько часиков. Самое главное - посвящать время друг другу и заниматься тем, что будет приятно всем членам семьи.

Совместные игры

Это чудесная традиция - играть в игры. Это могут быть не только настольные игры, а и подвижные, в которых принимают участия все.

Отдых на природе

Прогулка по парку, выезд на шашлыки и купание, мини-поход, прогулка в лес за ягодам или грибами, катание с горки, катание на лыжах или коньках…У каждой семьи наверняка найдется любимый вид отдыха на природе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими мужчинами нельзя создавать семью.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/psikhologiya/1845935-5-chudesnykh-semejnykh-traditsij-kotorye-sdelayut-vashu-semyu-krepche-i-druzhnej
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