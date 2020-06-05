Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июня: кому крупно повезет

Совет на 5 июня для всех знаков зодиака: везение любит молчание.





Овен

В последнее время вам везет буквально во всем. Не хвастайтесь о своих достижениях и победах, и они будут случатся в вашей жизни и далее.





Телец

Вы можете получить неожиданное признание в любви. Будьте готовы, что это на какое-то время может выбить вас из колеи.





Близнецы

Если не успели закончить какое-то дело вовремя, вероятно, сегодня вам придется вернуться к нему снова. В этот раз постарайтесь поставить точку.





Рак

Вас сегодня одолеют ностальгия и воспоминания о былом. Воспользуйтесь этим и поищите в прошлом причины неудач, которые преследуют вас в последнее время.





Лев

Не горячитесь. Возможно, дела обстоят совсем иначе, чем вам кажется. Отключите эмоции и во всем разберитесь.





Дева

С вами могут поделиться очень важной личной информацией. Постарайтесь оправдать оказанное вам доверие.





Весы

Чтобы вы не искали в последнее время, уже сегодня поиски могут завершиться успехом. При чем, неожиданно даже для вас самих.





Скорпион

Вам предстоит проделать много мелкой и монотонной работы. Но лучше это сделать сейчас и не откладывать все в долгий ящик.





Стрелец

Вы стоите за шаг к исполнению заветного желания. Не сбавляйте оборотов и не отступайте. Все сбудется.





Козерог

Сегодня вы легки на подъем и готовы к любым авантюрам. Это сейчас именно то, что необходимо вам для ощущения полной свободы и счастья.





Водолей

Этот день сулит вам хорошие перспективы в карьере. Кого-то ждет повышение, а кому-то достанется прибавка к зарплате.





Рыбы

Весь день вас будет преследовать желание поболтать и посплетничать. Постарайтесь, не выболтать чужие секреты. Да и свои тоже.





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