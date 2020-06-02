Разнообразьте меню: три необычных, но вкусных летних салата

Приготовить салат очень легко, быстро и просто. Это блюло станет прекрасным дополнением к любому гарниру. Но если вам приелись обычные салаты, и вы хотите приготовить что-то необычное и вкусное, тогда записывайте следующие рецепты.

Салат с редисом и апельсином

Если салат с редисом и огурцом уже поднадоел, тогда поменяйте один ингредиент и блюдо заиграет новыми красками. Да, редис и апельсин - сочетание странное, смелое, но вкусное. Изюминкой этого блюда должна стать восхитительная заправка на основе лимонного сока, оливкового масла и пряностей.

Для его приготовления понадобится: 2 апельсина, петрушка, редис (250 г), оливки черные. Для заправки: 3 ст. л. лимонного сока и оливкового масла, зубчик чеснока, 1 ч. л. паприки, коричневого сахара, тмина и соли.

Апельсины нужно очистить и разделить на дольки, удаляя все светлые пленки. Разрежьте дольки на 2-3 части и положите в салатницу. Далее нарежьте кружочками редис, потом петрушку и оливки. В другое емкости смешайте лимонный сок с оливковым маслом. Добавьте очищенный и выдавленный зубчик чеснока, паприку, тмин, сахар, соль и перец. Полейте ваш салат вкусной заправкой, перемешайте и подавайте на стол.

Салат с рукколой, грушей и грецким орехом

Такое блюдо, вне всяких сомнений, будет очень питательным и полезным, ведь оно отвечает формуле здорового салата. Подготовьте следующие продукты: 5 чашек рукколы, 1 грушу, 1/4 чашки грецкого ореха, сушенной клюквы и столько же воды. Еще возьмите 1,5 шт. лимона, щепотку соли и 1 ст. л. дижонской горчицы и кленового сиропа.

В маленькой миске смешайте воду, лимонный сок, дижонскую горчицу, кленовый сироп и соль. В большую миску выложите рукколу, грушу, грецкий орех, сушеную клюкву. Заправьте салат лимонным соусом и подавайте к столу.

Салат с курицей, авокадо, шпинатом и клубникой

В одной тарелке у вас смешаются полезные витамины, минералы, яркие гастрономические краски и питательные вещества. Для приготовления салата вам понадобятся: 1/4 чашки оливкового масла, 1 ст. л бальзамического уксуса и сахара-песка, 1/4 ч. л соли и черного перца, 2 куриные грудки, 6 чашек шпината, 6-8 клубник, авокадо, 1/2 шт. красного лука, 1/4 чашки феты и 2 ст. л. рубленого миндаля.

Предварительно замаринуйте куриные грудки в заправке (оливковый соус, бальзамический уксус, сахар, соль и перец) и оставьте на полчаса в холодильнике. Потом на гриле обжарьте курицу на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны. Затем слегка уменьшите температуру и продолжайте готовить ее 20-25 минут, переворачивая каждые 5 минут. Готовую курицу отложите в сторону и оставьте на 5-7 минут. Затем нарежьте грудки на тонкие ломтики. В большой миске смешайте шпинат, клубнику и кольца красного лука. Добавьте оставшийся маринад и ломтики авокадо. Сверху выложите курицу. Украсьте салат раскрошенной фетой и миндалем. Подавайте к столу.

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