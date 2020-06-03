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Чем заправлять салаты: три новых и вкусных соуса

Эти соусы подарят вам новые гастрономические ощущения

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Чем заправлять салаты: три новых и вкусных соуса

Чаще всего для заправки салатов хозяюшки используют майонез, а также оливковое или подсолнечное масло. Но если вам хочется какого-то разнообразия и новых ощущений, тогда попробуйте приготовить эти вкусные соусы.

Голландский соус

Вам понадобятся: 3 яйца, 1 ст. л. лимонного сока, 1/2 ч. л. соли и 10 ст. л. сливочного масла. Для приготовления этого соуса вам нужны только куриные желтки, поэтому отделите их от белков.  Далее поставьте сотейник и растопите в нем сливочное масло. Смешайте желтки, соль, сок лимона в чаше блендера и взбейте. Потом не спеша добавляйте масло в блендер и продолжайте взбивать смесь на медленной скорости. По необходимости можете еще к соусу добавить соль или лимонный сок.

Соус из крапивы

Вам понадобятся: 3 пучка крапивы, 2 горстки грецких орехов, 5 ст. л. оливкового масла, 4 ст. л. пармезана и соль. Перетрите в блендере крапиву с оливковым маслом. Добавьте к ним орешки, соль и пармезан. Перетрите все ингредиенты до однородной массы. Подавайте соус свежим.

Сливочный соус с куркумой

Вам понадобятся: 1/2 шт. лимона, яичный желток, 200 мл молока, 1 ст. л. муки, горчицы, оливкового масла, 1/2 ч. л. куркумы и морской соли. Разогрейте молоко в сотейнике на среднем огне. Добавьте муку и варите, мешая, в течение трех минут. Снимите с огня и добавьте желток, не переставая мешать. Добавьте сок половины лимона, масло, горчицу и куркуму, продолжая интенсивно мешать. Перед подачей остудите. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие летние салаты стоит включить в свой рацион. Попробуйте приготовить!


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/26243-chem-zapravlyat-salaty-7-novyh-sousov
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