Сколько лет нужно встречаться до свадьбы: ответ экспертов

Эксперты выяснили, сколько нужно встречаться молодым людям прежде, чем идти под венец. Об этом сообщает издание Cosmopolitan, ссылаясь на данные сайта Bridebook, который помогает в планировании свадьбы.

Согласно статистике, количество разводов в мире стремительно возрастает, и главная причина может скрываться в необдуманности решения. Некоторые пары хотят быстрее узаконить свои отношения, не желая сперва проверить их на прочность.

Ученые провели исследование, участие в котором взяло около 4000 семейных пар. Молодые люди отвечали, сколько времени они встречались до брака и почему они решились на свадьбу. Результаты исследования показали, что в среднем перед тем, как связать себя узами брака, молодые люди встречаются около 5 лет. При этом, около 80% пар заявили, что не заметили особой разницы в отношениях после брака.

Эксперты говорят, что современные люди более серьезно относятся к созданию семьи, поэтому принимают решения сознательно. Многие пары прежде, чем идти под венец хотят пожить вместе несколько лет, а лишь потом ставить штамп в паспорте.

А вот американские ученые, пообщавшись с 3000 пар, пришли к выводу, что влюбленные, которые женятся после 2 лет брака, на 20% уменьшают вероятность развода в дальнейшем. И чем дольше длиться роман, тем выше шансы у пары на счастливое будущее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что счастливый брак увеличивает продолжительность жизни.

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